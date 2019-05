Sénégal: CAN 2019 - Publication de la liste des lions - Cissé, aà l'heure du choix

L'équipe nationale du Sénégal, qui sera à la Coupe d'Afrique des nations (21 juin au 19 juillet prochain en Egypte) prendra forme à partir de ce vendredi 31 mai à l'occasion de la publication de la liste des lions qui sera effectuée par Aliou Cissé.

s'il reste dans la dynamique des éliminatoires, cette ultime présélection, ne devra pas connaitre de surprises majeures. Le sélectionneur des lions, qui a déjà donné le ton, entend jouer la carte de la continuité avec trois ou quatre changements dans ses choix.

La Liste des joueurs qui vont défendre les couleurs du Sénégal à la Can en Egypte sera connue ce vendredi 31 mai. Le sélectionneur des Lions fera face à la presse pour arrêter une liste capable d'aller remporter le trophée continental au soir du 19 juillet au Caire. La liste ne doit pas connaitre un grand chamboulement par rapport à celle qui été dégagée contre l'équipe de Madagascar le 23 mars et contre le Mali le 26 mars. Le sélectionneur a déjà indiqué qu'il restait trois ou quatre places à pourvoir dans son ossature. Ce qui n'enlève toutefois fois quelques incertitudes et même un suspense dans certains secteurs.

DIALY KOBALY NDIAYE FACE A MENDY, GOMIS ET DIALLO

Dans le poste de gardien de but, le solide Edouard Mendy a fini de se poser en patron après deux matchs disputés. Mais comme le futur numéro 1 dans la cage des Lions. Après des débuts prometteurs contre la Guinée équatoriale le 17 novembre dernier, le gardien de Reims est parvenu à confirmer son leadership contre l'équipe de Madagascar au stade Lat Dior le 23 juin dernier. Sans compter sa belle saison avec son club de Reims en Ligue 1 française. Derrière le Rémois, reste à savoir si le sélectionneur national va reconduire et donner une place de doublure à Dialy Kobaly Ndiaye, actuel portier de l'équipe nationale U20. Jusquelà inconnu, le jeune portier du Cayor Foot (troisième division) a déjà éclaboussé de son talent lors de la Can U20 au Niger où les «Lionceaux» ont été battus aux tirs au but en finale face au Mali. Au point qu'il soit la bonne surprise du sélectionneur national Aliou Cissé dans la liste des 25 joueurs retenus pour la double confrontation contre le Madagascar et le Mali à Dakar. Sa présence relancera sans doute la concurrence dans ce secteur où on note également Alfred Gomis (Spal en Italie) ou encore Abdoulaye Diallo de Rennes.

KARA, UN CAS POUR CISSE

Kalidou Koulibaly, défenseur central de classe mondiale et désigné comme le meilleur de la Série A, sera le fer de lance de la défense des Lions. Reste à savoir avec quel joueur, il sera associé pour constituer la paire axiale. Va-t-il revenir avec la paire axiale composé de Kara MbodjKalidou Koulibaly, comme lors de la Coupe du monde, avec la probabilité d'un retour du défenseur d'Anderlecht absent depuis la campagne de Russie ? A l'heure du choix, le suspense reste de mise. La pression aussi monte d'un cran. A côté des habitués, il faut noter la montée d'autres défenseurs notamment Pape Abdou Cissé (Olympiacos) ou encore Pape Djibril Diaw (Angers sco) qui a été appelé pour les deux dernières sorties. Sur les côtés de la défense, Aliou Cissé misera sur Youssou Sabaly (Bordeaux) et Moussa Wagué (Fc Barcelone) qui se posent jusqu'ici comme les candidats plus sérieux à la titularisation pour leur régularité au poste de latéraux à côté de Lamine Gassama ou encore Saliou Ciss et Adama Mbengue, absents lors des derniers rencontres mais qui pourraient en direction de la Can retrouver la Tanière.

ÇA SE BOUSCULE AU MILIEU

Au milieu de terrain, il ne faudra pas attendre de gros changements. L'ossature devra s'articuler autour du milieu récupérateur Idrissa Gana Guèye. Si Aliou Cissé reste dans la dynamique de ses dernières sorties, Mamadou Loum Ndiaye, Pape Alioune Ndiaye, Alfred Ndiaye, Krépin Diatta et Santy Ngom devraient reprendre service au milieu. A l'exception de Cheikh Ndoye, blessé depuis quelques semaines pour la Can.

SADA THIOUB, MBAYE DIAGNE, MOUSSA KONATE, DIAO BALDE KEÏTA EN CONCURRENCE

Sur le front de l'attaque, Sadio Mané, l'un des tous meilleurs attaquant du monde et co-meilleur buteur de Premier League (22 réalisations), va mener les troupes. Il sera associé par les Rennais Mbaye Niang, Ismaïla Sarr. Que dire Mbaye Diagne et ses 30 buts avec Galatasaray en Championnat de Turquie où il termine meilleur buteur africain des 14 plus grands championnats d'Europe. A ces cadres, qui s'ont sans conteste des éléments clés du dispositif d'Aliou Cissé, s'ajoutent Sada Thioub, un des derniers appelés dans la Tanière à côté de Diao Baldé Keita, Moussa Konaté, auteur d'une saison plus ou moins en dent de scie. Après le choix, Aliou Cissé et les Lions vont démarrer le regroupement dans la région d'Alicante (Espagne) après la remise du drapeau et devront livrer un match amical face au Super Eagles le 16 juin en Egypte dans la ville d'Ismaila avant de rallier la ville du Caire et leur camp de base à l'hôtel Tiba Rose. A la Can, le Sénégal affrontera la Tanzanie le 23 juin, l'Algérie quatre jours plus tard et enfin le Kenya le 1er juillet.