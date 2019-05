Sénégal: Le centre d'entrainement tactique n°7 de Thiès baptisé «camp capitaine mbaye diagne» - L'armée «immortalise» un héros du maintien de la paix de l'ONU

Après les Nations Unies, c'est au tour de l'Armée Sénégalaise de «ressusciter» le capitaine Mbaye Diagne, du nom de cet officier sénégalais tué au Rwanda en 1994, à l'âge de 36 ans, alors qu'il bravait le danger pour sauver des centaines voire un millier de Rwandais du génocide. A partir de ce vendredi 31 mai 2019, le camp du Centre d'entrainement tactique n°7 (CET7) de Thiès sera baptisé «Camp capitaine Mbaye Diagne».

L'Armée sénégalaise «immortalise» un de ses officiers «Jambar» tombé dans le champ du maintien de la paix des Nations Unies (ONU) au Rwanda, 25 ans après. «Le camp du Centre d'entrainement tactique n°7 (CET7 de Thiès) sera baptisé «Camp capitaine Mbaye Diagne». La cérémonie de baptême est prévue, ce vendredi 31 mai 2019 à partir de 09h00, dans l'enceinte dudit camp à Thiès.» Elle sera présidée par le général de corps d'Armée Cheikh Guèye, Chef d'Etat-major général des Armées (Cemga), informe un communiqué de la Direction de l'information et des relations publiques des Armées (Dirpa)

Et la source de rappeler la prouesse du capitaine Mbaye Diagne «dont l'héroïsme conduira l'ONU à établir, pour la première fois de l'histoire, une Médaille pour acte de bravoure exceptionnelle dans les opérations de soutien à la paix, dénommée «Mbaye Diagne», en reconnaissance de son sacrifice au Rwanda où, armé de son courage, il réussira à sauver des centaines de Rwandais». La rencontre de Thiès sera ponctuée, entre autres, par des revues de troupes, un dépôt de gerbe (de fleurs), des allocutions, un dévoilement de l'enseigne et de la plaque de baptême et une projection de film sur le parrain.

Cette reconnaissance nationale de l'Armée sénégalaise fait suite à celle de l'ONU qui, à travers le Conseil de sécurité, a créé, le 8 mai 2014 en sa 7170e séance, la «Médaille capitaine Mbaye Diagne pour acte de courage exceptionnel», pour combler le vide qui cachait jusque-là la bravoure de l'officier sénégalais de la Mission des Nations Unies pour l'assistance au Rwanda (Minuar), «qui a sauvé, sans arme et face à un danger extrême, la vie de centaines, voire d'un millier de Rwandais lors du génocide de 1994 au Rwanda». Cette médaille, instituée pour servir de source d'inspiration, est destinée à honorer les militaires, et les membres de la Police et du personnel civil des Nations Unies et du personnel associé qui ont bravé des dangers extrêmes en s'acquittant de leur mission ou de leurs fonctions, «au service de l'humanité et de l'ONU», conformément à la Résolution 2154 (2014) de l'ONU.

La «Médaille capitaine Mbaye Diagne pour acte de courage exceptionnel» a été décernée pour la première fois, à l'occasion de la Journée internationale des casques bleus célébrée avant-hier, mercredi 29 mai 2019, à un soldat malawien, Chancy Chiteye, à titre posthume. Le casque bleu Chancy Chiteye, a perdu la vie en tentant de sauver celle d'un autre soldat lors d'une opération en République démocratique du Congo.