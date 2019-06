Congo-Brazzaville: Département du Pool - La Banque mondiale annonce le lancement des activités génératrices de revenus

La représentante de l'institution de Bretton woods au Congo, Korotoumou Ouattara, a informé, le 31 mai, le haut-commissaire à la réinsertion des ex-combattants, Euloge Landry Kolélas, du lancement imminent du projet concernant dans un premier temps trois districts.

Ciblant dans sa phase pilote les sous-préfectures de Goma Tsé-Tsé, Mindouli et Kinkala, le projet de promotion Activités génératrices de revenus (AGR) sera mis en œuvre grâce un fonds japonais d'une valeur de 2,75 millions de dollars, soit environ 1, 325 milliard francs CFA. « Nous sommes venus voir Monsieur le haut-commissaire pour parler de l'appui que la Banque mondiale offre au gouvernement congolais pour la promotion des activités génératrices de revenus, dans le département du Pool. Nous avons fait le point de ce projet qui va durer trois ans. Il va appuyer très spécifiquement les ménages et en particulier les groupes de femmes et de jeunes. A la fin, nous comptons appuyer environ mille neuf cent vingt ménages pour environ dix mille bénéficiaires directs et indirects », a expliqué la représentante de la Banque mondiale au Congo.

Outre le volet appui financier pour les AGR, ce projet dont le coup d'envoi est attendu au début de ce mois de juin, prévoit également une série de formations en faveur des bénéficiaires. Le but étant de permettre aux ménages qui seront sélectionnés de se prendre en charge de manière durable, avec à la clé la réduction de la pauvreté et la participation au développement du pays. « Le département du Pool a treize sous-préfectures, mais c'est un projet pilote. Comme l'appui financier qu'apporte la Banque mondiale à travers un fonds japonais n'est que de 2,75 millions de dollars, nous commençons donc par un projet pilote qui va au départ appuyer trois districts et si les choses marchent bien et que l'impact que nous recherchons est établi, il pourra être étendu dans les autres districts du Pool », a conclu Korotoumou Ouattara.

En effet, au cours de ces échanges, le haut-commissaire à la réinsertion des ex-combattants a expliqué à son hôte que les habitants du Pool étaient très impatients de voir ce projet être mis en œuvre. Euloge Landry Kolélas a souhaité qu'il y ait un lancement officiel au chef-lieu du département, Kinkala, pour que la population soit avertie du démarrage des activités. Selon lui, ce projet qui vise, entre autres, l'amélioration du rendement des bénéficiaires, est complémentaire au programme Désarmement, démobilisation et réintégration même s'il y a une différence.