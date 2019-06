Sénégal: Aminata Tall - "Le CESE est devenu admirablement plus dynamique"

Dakar — La présidente du Conseil économique social et environnemental (CESE) sortante, Aminata Tall, s'est félicitée vendredi du bilan des six années qu'elle a passées à la tête de cette institution devenue désormais "plus dynamique" et "plus proche" des Sénégalais.

"Cette institution est devenue admirablement plus dynamique, plus ambitieuse, mieux compréhensible et plus proche de nos concitoyens", a-t-il dit lors de la cérémonie d'au revoir en son honneur, au siège du CESE, à Dakar.

L'ancienne Première ministre Aminata Touré a été nommée par décret présidente à la tête du Conseil économique social et environnemental, en remplacement d'Aminata Tall, le 15 mai dernier.

Mme Touré, Première ministre de 2013 à 2014, était jusque-là, envoyée spéciale du chef de l'Etat Macky Sall.

Selon la présidente sortante du CESE, "fidèle à ses principes régaliens de neutralité, d'objectivité et de neutralité" et misant sur "l'expertise" de ses membres, "a pleinement joué son rôle de veille et d'alerte".

Aminata Tall a indiqué que le CESE, sous son magistère, a par exemple émis des avis sur les procédures des codes des marchés publics, le projet de politique foncière proposé par la Commission nationale sur la réforme foncière et les enjeux et opportunités de la gestion durable des ressources naturelles en particulier celles pétro-gazières.

"En termes de production, les résultats sont éloquents. En six années, le CESE a tenu 20 sessions ordinaires et extraordinaires qui nous ont permis de mener à terme le processus de 40 études", a fait savoir Aminata Tall.

Elle s'est dit fière du travail abattu par le CESE, d'autant que selon elle que 69% des avis publiés ont été pris en charge par leurs différents destinataires.