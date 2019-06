Cote d'Ivoire: Ramadan - Qnet offre 500 kits alimentaires aux fidèles musulmans de la grande mosquée d'Aghien

Dans sa volonté de partager son amour, sa compassion et son attention envers les communautés par des dons, Qnet a offert 500 kits alimentaires aux fidèles musulmans de la grande mosquée d'Aghien, le mercredi 29 mai.

Selon Biram Fall, Directeur général Régional de cette entreprise multinationale de vente directe par réseau pour l'Afrique subsaharienne, cette activité pour le Ramadan cette année, répond à la campagne de charité qui est l'un des moyens par lesquels son entreprise s'adresse à la société pour aider les personnes dans le besoin.

« Au fur et à mesure que nous progressons dans nos activités, nous croyons en l'expansion de la joie et de l'épanouissement qui vont de pair. C'est en effet une initiative très significative, réconfortante et épanouissante pour QNET. Elle responsabilise des personnes, témoigne de leur amour pour les communautés et inspire également notre personnel et nos représentants indépendants, qui s'engagent personnellement à enrichir la vie des autres. Notre objectif commercial consiste à créer des opportunités pour les personnes, à améliorer leur vie et à leur donner les moyens de les aider à vivre de façon absolue. Nous appelons cela « la Vie Absolue », a expliqué M. Fall.

Dans cet élan de solidarité, des communautés musulmanes, des associations caritatives éducatives et des bureaux de charité des Imams du Sénégal, Cameroun, Tanzanie, Kenya, Niger, Mali, Burkina Faso, Togo, Guinée, et du Ghana ont également reçu des sacs de riz, de gallons d'huile de cuisson, de boissons, de produits de toilette et de sommes d'argent à des orphelinats, de Qnet, apprend-on du service de communication de l'entreprise.