Maroc: Mohamed Arrouchi - L'adhésion du Royaume à "La ceinture et la route" et son retour à l'UA sont bénéfiques pour l'Afrique

L'adhésion du Maroc à l'initiative de la Chine «la ceinture et la route», outre son retour à l'Union africaine, «ne serait que bénéfique pour l'Afrique, à travers des partenariats multilatéraux dans des secteurs économiques prometteurs», a affirmé, jeudi à Addis-Abeba, l'ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès de l'UA et de la CEA, Mohamed Arrouchi.

Ayant pris part à un forum initié conjointement par la Chine et la Commission de l'Union africaine sous le thème «Dialogue, une ceinture, une route pour la coopération Chine-Afrique», il a mis en avant le rôle central que peut jouer le Royaume dans le cadre de cette initiative eu égard aux relations solides entre le Maroc et la Chine.

L'objectif, a-t-il relevé, est de mettre à profit les relations exemplaires et de partenariat stratégique entre le Maroc et la Chine, qui sont caractérisées par une évolution positive et une forte dynamique, en se focalisant sur des projets structurants dans le cadre d'une coopération triangulaires impliquant le triptyque Chine-Maroc-Afrique, a souligné l'ambassadeur représentant permanent du Royaume dans une déclaration à la presse.

Mohamed Arrouchi a noté que cette rencontre intervient dans une conjoncture où l'Afrique connaît une évolution rapide, dynamique et nouvelle, notamment à travers une multitude de projets structurants lancés par l'UA et ses partenaires, la Zone de libre échange continentale africaine, le Projet de free sky... etc.

«Comme vous le savez, l'Afrique est le continent de l'avenir, eu égard aux richesses dont il regorge, notamment sa population jeune, les territoires en pleine croissance et urbanisation, des richesses naturelles considérables ... etc.», a ajouté le diplomate marocain.

Pour le représentant permanent du Royaume, «l'Initiative "La ceinture et la route" nous concerne tous du fait qu'elle couvre les infrastructures, les routes ferroviaires et maritimes, ces infrastructures sont nécessaires à la mise en œuvre de ces projets structurants, notamment la ZLECA».

«En outre, dans le cadre de la coopération Sud-Sud, où le Maroc joue un rôle pionnier, ces relations de coopération vont, sans aucun doute, contribuer au processus de développement, de stabilité et de défense de l'intégrité territoriale», a soutenu Mohamed Arrouchi.

«C'est pour cette raison que l'on voit que le partenaire chinois, dans le cadre de ses relations, attache une importance grandiose à la défense des intérêts vitaux, notamment l'intégrité territoriale de nos deux pays amis», a dit le diplomate marocain.

Ont pris part à cet événement, les hauts responsables de l'Union africaine, l'ancien Premier ministre éthiopien, les ambassadeurs africains ainsi que de hauts responsables chinois chargés de la coopération Afrique-Chine.

Pour rappel, le Maroc et la Chine avaient signé en novembre 2017 à Pékin, un mémorandum d'entente sur l'initiative chinoise "La ceinture et la route" visant à relancer l'ancienne Route de la soie, terrestre et maritime, à travers la création d'un réseau commercial et d'infrastructures reliant l'Asie à l'Europe et l'Afrique.

Lancée en 2013 par le président chinois Xi Jinping, l'Initiative «La ceinture et la route» se focalise sur les continents asiatique, européen et africain. «Il s'agit d'une initiative en faveur du développement pacifique et de la coopération économique, plutôt que d'une alliance géopolitique ou militaire, d'un processus ouvert, inclusif et de développement commun, plutôt que d'un bloc exclusif ou un club chinois », souligne le Bureau du Groupe dirigeant pour la promotion de la construction de la «ceinture et la route».