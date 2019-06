Tunisie: Ligue des Champions - Majdi Traoui - « Une finale ça se gagne »

L'Espérance Sportive de Tunis reçoit Wydad Athletic Club ce vendredi 31 mai au Stade de Rades en finale retour de la Ligue des Champions africaine 2018-2019.

La formation espérantiste, vainqueur de l'édition précédente de la compétition, part avec un grand avantage pour garder le trophée à Tunis grâce au résultat nul d'un but partout décroché au match aller à Rabat face au Wydad Athletic Club.

« Après une première manche bien négociée au Maroc avec un score de parité 1-1 que j'estime positif, il nous reste une finale retour devant notre public pour sceller le sort de la compétition », a déclaré l'entraîneur adjoint de l'espérance sportive de Tunis Majdi Traoui.

Le technicien tunisien a estimé « qu'une finale ça se gagne » et que son équipe « est prête à tous les scénarios ». « Il nous faut développer notre jeu habituel comme on l'a fait au Maroc et rester concentrés pour éviter tout mauvaise surprise », a-t-il fait remarquer.

Malgré des nombreuses absences du côté de l'Espérance, à savoir le gardien Moez Ben Cherifia, Chamseddine Dhaouadi et Ghailane Chaalali, Majdi traoui reste confiant. Car il sait que le résultat de la semaine dernière fait que le Wydad n'a d'autre choix que celui d'inscrire au moins un but.

« Nous disposons cependant d'un groupe doté de l'expérience requise pour cette compétition relevée et c'est à nous de trouver les solutions pour bien négocier le match », a-t-il indiqué.

Pour Majdi Traoui, « jouer une finale de la plus prestigieuse compétition africaine reste un honneur pour tout joueur et nous avons confiance en notre groupe et en nos capacités, d'autant que nous évoluerons devant notre public à Rades où nous demeurons intraitables ».

Ce duel risque d'être très tendu au vu de tout ce qui s'est passé au cours de la finale aller et les multiples protestations des marocains contre l'arbitrage