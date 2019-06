Tunisie: Ligue des Champions - Les Wydadis prêts à mourir sur le terrain pour la victoire

Après un nul (1-1) au match aller au Moulay-Abdellah à Rabat, l'Esperance Sportive de Tunis et le Wydad Casablanca s'affrontent ce vendredi, dans une rencontre qui s'annonce électrique à Radès à l'occasion de la finale retour de la Ligue des Champion.

Les Rouges de Casablanca débarquent à Tunis avec la ferme résolution de repartir avec le trophée. « Nous sommes prêt à mourir sur le terrain pour gagner ce prestigieux titre », a confié l'entraîneur adjoint du Wydad de Casablanca, Moussa N'daw.

Il a assuré que les protégés du technicien tunisien Faouzi Benzerti se sont déplacés à Radès avec la ferme détermination d'offrir cette coupe au peuple marocain. « Le WAC qui fait partie des meilleures équipes d'Afrique depuis cinq ans ne compte pas laisser filer le sacre une fois encore », a-t-il assuré l'air confiant.

Pour grimper sur le toit de l'Afrique, le Wydad doit s'appuyer sur un état d'esprit plus conquérant. Faire appel à un supplément d'âme, d'agressivité et de caractère. « Vu l'ambiance électrique qui domine, on n'a pas de soucis sur le côté mental au regard de l'expérience accumulée par le club au cours des dernières années », a-t-il expliqué.

N'daw a ajouté que les Wydadis sont « prêts sur les plans psychique et mental à disputer ce match et à remporter la coupe » malgré l'absence de quelques joueurs comme Achraf Dari et Brahim Nekkach.

De son côté, l'entraîneur du Wydad Faouzi Benzarti a jugé que « de petits détails (allaient) déterminer quel club » serait sacré. À 69 ans, Benzarti célébrera ses quarante ans de carrière face à ses anciennes couleurs, qu'il avait menées en 1994 à leur premier titre continental.

Malgré le match nul concédé lors de la finale aller de la Ligue des Champions à Rabat, les Rouge et Blanc sont décidés à ramener la Coupe de Tunisie, promettant de la combativité et de la hargne à leur nombreux supporters. Rappelons que le Wydad sera privé de Brahim Nakkach et Achraf Dari vendredi, suspendus après avoir écopé de cartons jaunes en match aller.