Congo-Brazzaville: Diaspora - Le Cercle des républicains passe du virtuel à la réalité

Tous amis sur la toile, les membres du Cercle des républicains se sont retrouvés « physiquement » à Paris, en France, pour échanger autour du thème « La contribution de la diaspora dans le développement du Congo ».

Les Congolais de France, membres de la plate-forme internet Cercle des républicains (CDR), ont échangé, le 30 mai, hors de la toile sur les contributions relatives à l'accompagnement du développement dans leur pays d'origine. De passage à Paris, deux des membres de cette plate-forme, Emma Mireille Opa Elion, directrice générale des Arts et des lettres, et Ferréol Gassackys, député de la troisième circonscription du troisième arrondissement de Brazzaville, Poto-Poto, rapporteur de la Commission Affaires étrangères, coopération et des Congolais de l'étranger de l'Assemblée nationale, ont assisté à cette rencontre.

« Il s'agissait, pour nous, de nous retrouver en dehors du virtuel », a confié Jardel Kolamono, un des deux référents désignés avec Germain Akouala pour animer la coordination de la structure. Il a expliqué que pour cette première rencontre, des directives ont été retenues. Parmi celles-ci, la mise en place d'un répertoire des membres indiquant leurs compétences.

« Grâce à ce fichier, nous pourrons proposer nos savoirs et savoir-faire par rapport aux attentes des synergies à établir avec le Congo et organiser l'entraide entre les membres, déjà initiée », a-t-il précisé.

Le CDR a été créé, il y a un an, au Congo par un collectif de cadres du pays. Il se veut être une plate-forme référencée comme réseau social destinée aux débats et aux échanges sur des sujets d'intérêt commun. Il réunit sur la toile des Congolais et amis du Congo, issus de divers horizons sociogéographiques, ayant comme dénominateur commun le Congo et désireux d'apporter leurs contributions par le Net en temps réel.

L'idée est de continuer à étaler la maille de ce réseau à travers le monde où que ce soit par rapport à la présence congolaise en fonction des activités et de l'actualité.