Congo-Brazzaville: Bourses d'études en ligne

Bourse d'études à Sciences Po France et à la Freie Universität Berlin « co-diplomation » 2019-2020 :

Date limite : 23 juin 2019

Bailleur de fonds : Sciences Po

Spécialités : toutes les spécialités

Niveau d'études : troisième cycle

La bourse Stephen M. Kellen est une bourse fondée sur le mérite, conçue pour attirer les étudiants les plus brillants au programme de co-diplomation entre Sciences Po et la Freie Universität Berlin.

Les étudiants admis reçoivent les connaissances clés en droit, en économie, en histoire des sciences politiques et de la sociologie ; la possibilité de parler au moins trois langues ; et la capacité de naviguer dans les cultures allemande et française.

La bourse Stephen M. Kellen est attribuée chaque année depuis 2017. La bourse Stephen M. Kellen couvre deux années de frais de scolarité à Sciences Po, en plus d'une allocation de subsistance de 6 000 USD / an pour les deux années et une allocation de subsistance de 7 000 dollars par an pour les deux années passées à l'Otto-Suhr-Institut de la Freie Universität.

Au sein de Sciences Po et de la Freie Universität Berlin, un étudiant de premier cycle peut suivre un programme de double licence. La bourse Stephen M. Kellen couvre deux ans de frais de scolarité à Sciences Po et l'allocation de subsistance de 6 000 USD / an.

Sciences Po ou Institut d'études politiques de Paris est une université située à Paris, en France. Elle a la réputation d'être une institution d'élite en France et a été classée quatrième au niveau mondial en politique et en études internationales par le QS World University Subjects Rankings.

Eligibilité : le candidat doit être admis au double BA de Sciences Po avec la Freie Universität Berlin.

La bourse est décernée à un étudiant qui incarne les valeurs promues par Stephen M. Kellen :

- Excellence

- Vision

- Générosité - comme le montre l'engagement de servir les autres

Application

Les candidats doivent envoyer ce qui suit à scholar@usscpo.org avant le 23 juin 2019.

- Formulaire de demande rempli ( formulaire de candidature)

- Déclaration personnelle. Compte tenu de l'engagement de Kellen à Berlin, veuillez décrire votre motivation à étudier à Berlin (1 000 mots) en anglais.

- Essai sur "Le populisme et la démocratie en Europe" (2 000 mots) en anglais.

Pour plus d'informations, s'il vous plaît visitez la page Web officielle.

http://www.sciencespo.fr/us-foundation/content/stephen-m-kellen-scholarship

Comité de sélection : le comité de sélection est composé d'un représentant de la Fondation Anna Maria et Stephen Kellen, d'un représentant de la Fondation américaine de Sciences Po et d'un représentant de Sciences Po.

Date importante : les candidats postuleront avant le 23 juin 2019.

Contact : pour plus d'informations, veuillez contacter Frank Stadelmaier : frank.stadelmaier@sciencespo.fr

Région : Europe de l'ouest

Opportunités : bourse d'études, licence, échange culturel

Pays hôte : France

Pays éligible : cette opportunité est destinée à tous les pays.