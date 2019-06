Congo-Brazzaville: Le bilan des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en Europe (Allemagne, Angleterre et Azerbaïdjan)

Alors que la saison touche à sa fin dans les différents championnats européens, l'heure du bilan a sonné. Retrouvez les cas des Diables rouges et Congolais des championnats allemands, anglais et azéris.

Allemagne

Sylver Ganvoula, Bochum/2e division

Prêté par Anderlecht l'été dernier, Sylver Ganvoula rend une copie mitigée avec Bochum : des débuts en fanfares, avec deux buts lors de ses trois premières sorties, puis une opération à l'estomac qui le coupe dans son élan fin octobre. Devenu remplaçant au retour de la longue trêve hivernale allemande, il entre en fin de match et ne marque plus. Pire, il prend un rouge le 3 mars et est suspendu deux matchs.

Alors que son équipe est engluée dans le ventre mou, il termine sa saison en beauté avec trois buts lors des quatre dernières journées, portant son bilan personnel à vingt et un matchs (huit victoires, cinq nuls et huit défaites), dont cinq comme titulaire, 623 mn jouées, cinq buts marqués, une passe décisive, quatre cartons jaunes, deux expulsions dont une directe.

En Coupe, il était titulaire lors de l'élimination de Bochum au premier tour.

Visiblement apprécié par son staff technique, l'international congolais se verrait bien continuer l'aventure en Allemagne, mais il est encore sous contrat pour deux ans avec Anderlecht.

Exaucé Andzouana, SV Lippstadt/4e division

Arrivé durant l'été 2018, le natif de Brazzaville totalise quatre buts et quatre passes décisives en vingt matchs (douze titularisations, 1223 mn de jeu) de championnat. Auteur d'un but en deux matchs de Coupe régionale, l'avant-centre de 25 ans a signé, le 7 mai, un contrat de deux ans en faveur de Verl, également pensionnaire du groupe Ouest de Regionnalliga.

Antoine Makoumbou, Mayence B/4e division

Arrivé en provenance de la réserve d'Ajaccio, Antoine Makoumbou n'a pas joué avec l'équipe première de Mayence cette saison. Le milieu axial de 20 ans, formé à Monaco, a joué sept matchs de Regionnalliga (groupe Sud-Ouest) pour un but. En fin de contrat en juin, il intéresserait, selon L'Equipe, Bordeaux et Hanovre. Et serait sur les tablettes de Jean-Elie Ngoya, le sélectionneur congolais U23.

Angleterre

Christoffer Mafoumbi, Blackpool/3e division

Drôle de saison pour l'international congolais, resté l'été dernier avec la promesse, vaine, d'une concurrence saine. Le gardien de 25 ans (seulement) déchante vite avec huit matchs de League One sur le banc, puis six en tribunes. Sa première titularisation, le 3 novembre, est un supplice (0-3 face à Bristol) et malgré une victoire sans but encaissé trois jours plus tard, il faut attendre le 5 janvier pour le revoir en équipe première une entrée remarquée, malgré l'élimination, face à Arsenal, puis quatre matchs convaincants en championnat (deux nuls et deux victoires) en l'absence du titulaire, Mark Howard.

Snobé par Valdo, Mafoumbi retrouve l'ombre entre les 32e et 38e journées, jusqu'à la blessure d'Howard (talon d'Achille), le 16 mars.

Le natif de Roubaix termine ainsi la saison entre les perches pour un bilan total de quatorze matchs de championnat (cinq victoires, cinq nuls et quatre défaites, dix-sept buts encaissés, cinq « blanchissages ») et quatre apparitions en Coupes.

A titre collectif, Blackpool termine à la 10e place avec quinze victoires, dix-sept défaites et quatorze nuls (cinquante buts marqués, cinquante-deux encaissés), à onze points des play-offs.

Malgré des envies de départ cet hiver, Mafoumbi, désigné joueur du mois de janvier par ses supporteurs, va prolonger son aventure chez les Seagulls qui ont levé l'option pour la saison prochaine. Et c'est comme titulaire qu'il devrait la débuter. Enfin...

Offrande Zanzala, Accrington Stanley/3e division

Transféré définitivement en juillet, après un prêt de six moins, le jeune (21 ans) et puissant avant-centre bénéficie de la confiance de son entraîneur avec du temps de jeu lors des vingt-deux premières journées (dont onze titularisations). Il marque aux 11e, 13e, 15e et 17e journées, et délivre une passe décisive lors de la 7e journée.

Expulsé dès la 26e journée, le 1er janvier contre Bradford, il disparaît de la circulation (trois apparitions pour quarante-sept minutes de jeu, dix matchs sur le banc, cinq en tribunes) rendant son bilan général mitigé (douze titularisations, quinze entrées, quatre buts et une passe décisive). En Coupes, il totalise cinq matchs (trois en EFL Trophy, un en Cup et un autre en League Cup) pour deux buts et deux passes décisives.

Sous contrat jusqu'en juin 2020 à Accrington qui a lutté jusqu'à l'avant-dernière journée pour son maintien (14e avec cinq points d'avance sur la zone rouge).

Christopher Missilou, Oldham Athletic/4e division

Arrivé le 13 juillet en provenance du Puy, Christopher Missilou, 26 ans, s'adapte vite au jeu anglais. En quarante-deux matchs de championnat, il est titularisé à quarante reprises pour un but, une passe décisive et neuf avertissements. En Coupes, il dispute huit matchs, portant à cinquante son bilan total.

Une saison pleine pour l'ancien Auxerrois, à qui il reste un an de contrat chez les Latics.

Azerbaïdjan

Dzon Delarge, FK Qarabag/1ère division

L'attaquant de 28 ans n'aura pas totalement fait le déplacement pour rien : en devenant champion d'Azerbaïdjan, il inscrit une ligne à son palmarès. Mais le passage de l'international congolais en Europe centrale a tourné au fiasco, puisqu'il ne totalise finalement que dix matchs de championnat (518 mn, deux buts et deux passes décisives), en raison de tensions avec sa direction.

L'histoire avait pourtant bien débuté, à titre personnel, avec un but pour sa première apparition, en tour préliminaire de la Ligue des champions face aux Albanais de Kukësi.

Peu à peu, il perd sa place de titulaire, alors que son équipe passe un hiver compliqué (élimination en phase de poules de la Ligue Europa, avec une seule victoire lors de la seule titularisation du Congolais et une deuxième place avec jusqu'à cinq points de retard sur Neftchi).

Le champion conserve finalement son titre, mais l'avenir s'écrit loin de Bakou pour Delarge malgré l'année de contrat qui lui reste. Il pourrait rebondir en Turquie, où il a déjà porté les couleurs d'Osmanlispor et de Bursaspor.

Kévin Koubemba, FK Sabail/1re division

Avec cinq buts et deux passes décisives en vingt-huit matchs (dont vingt-six comme titulaire, 2257 mn de jeu), Kévin Koubemba a apporté sa petite contribution à la bonne saison de Sabail, troisième du classement final. L'équipe basée à Bakou est ainsi qualifiée pour le premier tour préliminaire de la Ligue Europa.