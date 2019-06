Algérie: 1.035 signalements de cas d'atteinte aux droits de l'enfant depuis janvier 2019

Alger — L'Organe national de la protection et de la promotion de l'Enfance (ONPPE) a reçu, durant les premier cinq mois de l'année courant (soit depuis janvier) 1.035 signalements de cas d'atteinte aux droits de l'enfant via le numéro vert (11/11), a indiqué la Déléguée nationale de la promotion et de la protection de l'Enfance, Meriem Cherfi.

"L'Organe a reçu 600 signalements de cas d'atteinte aux droits de 1.035 enfants, dont 611 garçons et 424 filles, durant les cinq premiers mois de l'année en cours", a indiqué Mme Cherfi dans une déclaration à l'APS à la veille Journée mondiale de l'Enfance, précisant qu'"un seul signalement a concerné parfois un groupe d'enfants".

Lire aussi: Loi sur la protection de l'enfance: les textes d'application sont au niveau du SG du Gouvernement

Concernant la répartition par tranches d'âge, Mme Cherfi a fait savoir que "284 enfants sont âgés de moins de six (06) ans, 532 autres, âgés entre 7 et13 ans et 219 enfants entre 14 et 18 ans", expliquant que "ces signalements émanant de citoyens, voire d'enfants eux-mêmes, ont trait, entre autres, à la maltraitance, la violence, l'exploitation des enfants à des fins économiques ou dans la mendicité".

Par ailleurs, elle a indiqué que l'Organe avait reçu, durant la même période via son numéro vert, 442.600 appels portant en plus du signalement de cas d'atteinte aux droits des enfants, sur des demandes d'orientation et sur des préoccupations liées à l'enfance ou aux missions de ONPPE.

Renforcement des mécanismes de signalement: vers une nouvelle application sur smartphones

Evoquant les dispositions relatives aux mécanismes de signalements mis en place par l'ONPPE, conformément à la loi de 2015 relative à la protection de l'enfance, Mme. Cherfi a cité la mise en place du numéro vert (11/11) et de l'émail destiné à la réception des signalements relatifs à l'atteinte aux droits des enfants ainsi que l'installation d'une cellule d'écoute regroupant des psychologues, des sociologues, des juristes et des médecins en charge de l'examen des appels de signalements, de leur orientation et de l'accompagnement de chaque cas jusqu'à son traitement.

A ce propos, Elle a annoncé que l"ONPPE œuvrait en concert avec les secteurs concernés à la concrétisation d'une nouvelle application mobile dans le cadre du renforcement des mécanismes de signalement et la simplification des mesures de protection de l'enfant.

L'Organe s'attèle, en collaboration avec les administrations et les instances concernées, à la mise en place d'un système informatique national intégré sur la situation de l'enfance, a-t-elle encore ajouté, précisant que ce système, qui devrait être prêt durant le deuxième semestre de l'année en cours, offrira en plus de données juridiques, quelques indicateurs sur cette catégorie en matière notamment de santé et d'éducation.

Mme. Chorfi a fait savoir, dans ce sens, que l'ONPPE constituera une "référence" en termes de statistiques sur la situation de l'enfance en Algérie conformément aux missions qui lui sont assignées dans le cadre de la loi sur la protection de l'enfant.

D'autre part, la Déléguée nationale de la promotion et de la protection de l'Enfance a rappelé la mise en place, depuis janvier dernier, de la Commission thématique sur la santé des enfants, composée de médecins et de spécialistes et chargée des études et des recherches en la matière afin de formuler des recommandations et des propositions dans ce sens.

D'autres commissions seront installées avant la fin de 2019, en l'occurrence les commissions portant sur l'éducation, les questions juridiques, les droits de l'enfant et la société civile, a-t-elle ajouté.

Soulignant la promulgation, à ce jour, de trois (03) décrets d'application relatifs à la loi sur la protection de l'enfant, Mme. Chorfi a précisé qu'il s'agit d'un texte fixant les conditions et les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'ONPPE, d'un autre fixant les conditions et les modalités de la contribution du débiteur aux dépenses de l'entretien de l'enfant en danger, placé en dehors de la cellule familiale, et d'un dernier texte fixant les conditions à réunir pour les personnes et les familles dignes de l'entretien de l'enfant en danger.

A ce propos, Mme. Chorfi a annoncé deux projets de décrets exécutifs fixant conditions et les modalités d'organisation et de fonctionnement du milieu ouvert ainsi que les conditions et les modalités de création, d'organisation et de fonctionnement des centres spécialisés de protection de l'enfance.