Algérie: Les Arabes n'accepteront guère les atteintes à leur sécurité ou les menaces à leurs intérêts

- Le Secrétaire général de la Ligue Arabe, Ahmed Aboul Gheit a affirmé vendredi que les Arabes n'accepteraient guère ce qui touche leur sécurité ou menace leurs intérêts, précisant que leur sécurité nationale fait partie intégrante d'une seule chaine aux maillons interdépendants.

"Nous sommes, tous, unis et voulons transmettre, d'une seule voix, un message au monde entier dans ce lieu béni", a dit Aboul Gheit devant le sommet arabe extraordinaire qui se tient à la Mecque.

Il a indiqué également, dans son allocution, qu'au fil des temps, les Arabes n'étaient jamais hostiles à l'autrui et ne souhaitaient voir que la stabilité et la paix. Toutefois, ils n'accepteront guère l'ingérence dans leurs affaires internes ni l'atteinte à leur sécurité et stabilité.

"Nous parlons aujourd'hui d'une seule voix", a-t-il ajouté, soulignant que la menace à la sécurité de la région ou à ses peuples ou la mise en péril de ses potentiels est inacceptable car la sécurité nationale arabe, dit-il, fait partie intégrante d'une seule chaine aux maillons interdépendants.

Lors du Sommet arabe d'urgence qui avait débuté dans la soirée de jeudi à vendredi à La Mecque, le souverain saoudien, Salmane ben Abdelaziz a souligné "nous nous sommes réunis aujourd'hui pour examiner les défis exceptionnels auxquels fait face la nation arabe et qui menacent la sécurité arabe, la sécurité et la stabilité régionale et internationale, outre la liberté du commerce mondial et la stabilité de l'économie mondiale".

Pour ce qui est de la question palestinienne, le souverain saoudien a affirmé que "la question demeure notre première cause jusqu'à ce que le peuple palestinien obtienne ses droits confisqués et établisse son état indépendant avec Al Qods-Est comme capitale".

Conformément aux résolutions internationales et à l'initiative de paix arabe, poursuit-il, nous faisons face aujourd'hui à la menace à notre sécurité arabe, suite aux actes de sabotage ayant ciblé des navires commerciaux, près des eaux territoriales de l'Etat des Emirats arabes (EAU) ainsi que les deux stations de pompage en Arabie Saoudite.