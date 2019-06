Soudan: Lt-Gen.Burhan - Le Conseil mène un dialogue pour former un gouvernement de transition

- Le president du Conseil militaire de transition(CMT) Lt-Gen.Abdul Fattah al-Burhan a déclaré dans son discours au sommet arabe d'urgence tenu à La Mecque jeudi et à l'invitation du gardien des deux saintes mosquées, le roi Salman bin Abdul Aziz, a déclaré que la réponse des forces armées aux revendications du peuple d'intervenir et de contenir sa révolution pacifique est pour but de batir un Soudan ou regnent la liberté, la justice et la paix, et dont les peuples jouissent de la démocratie et de l'état de loi.

Lt-Gen. Al-Burhan a expliqué que le CMT menait actuellement un dialogue constructif avec les forces politiques afin de constituer les institutions du gouvernement de transition afin de mettre en œuvre les exigences de la période de transition.