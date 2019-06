Cote d'Ivoire: Discop 2019 - Canal+ met en lumière les talents de "Ma grande famille" d'Akissi Delta

Dans le cadre de la 6e édition du Discop (rendez-vous des acteurs de l'audiovisuel d'Afrique) organisée à Abidjan, du 29 au 31 mai 2019, le groupe Canal+ a célébré une les talents de la nouvelle série à succès « Ma grande famille » d'Akissi Delta. C'était le mercredi 29 mai 2019, à Abidjan-Port Bouët.

« 469 épisodes de 26 min, plus de 2 ans de tournage, plus de 5000 personnes en emplois directs et indirects qui forment le personnel (chauffeurs, cuisiniers, techniciens, acteurs). Ce sont des régions entières et des milliers de kilomètres parcourus, des énergies énormes qui ont été dépensées. Je voudrais remercier les comédiens qui ont accepté de faire partie de cette aventure. C'est une grande fête autour de la création et autour d'Akissi Delta, et ses comédiens qui animent cette série. C'est un vrai succès pour la création. "Ma grande famille", c'est une incroyable ambition et un franc succès qui a révélé des talents », explique Damiano Malchiodi, directeur de A+ Ivoire.

« Je me réjouis de voir comment les choses évoluent et les talents se structurent. Et comment on arrive à faire vivre cette production culturelle africaine. Félicitations à tous, félicitations aux acteurs », a indiqué Françoise Remarck, présidente du conseil d'administration de Canal+ Côte d'Ivoire.

« Canal+, c'est plus de 25 ans de présence en Côte d'Ivoire, plus de 200 chaînes sur le satellite dont 50 en HD et "Ma grande famille" est l'une de nos grandes œuvres qu'on promeut. Elle a été d'ailleurs bien accueillie sur l'ensemble du bouquet et on continue de multiplier la distribution à l'intérieur du pays. On veut être plus proche des Ivoiriens partout où ils se trouvent », affirme Aziz Diallo, directeur général de Canal+.

L'Ivoirienne Akissi Delta, réalisatrice de "Ma grande famille", a tenu à exprimer sa reconnaissance à tout ce qui ont participé à la réalisation de ce film. « Je ne sais pas faire de discours. Je ne sais que travailler. J'avais des textes, il fallait des gens pour les interpréter. Je voudrais féliciter tous les comédiens qui ont participé à cette série. Je remercie également le producteur Canal+ à travers A+ Ivoire qui m'a fait confiance. Je dis merci au ministère de la Culture et de la Francophonie pour l'accompagnement... », a-t-elle souligné.

"Ma grande Famille" est une ambitieuse série d'histoires croisées, qui aborde les sujets de société tels que l'éducation, la sexualité, la santé et les mœurs en Afrique. Elle a été tournée dans 5 pays africains (la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Bénin, le Sénégal et le Mali) avec des acteurs venus de tout le continent. Pour cette série, Akissi Delta a bénéficié du soutien de deux producteurs/réalisateurs: Djira Youssouf et Alex Ogou.