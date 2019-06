Algérie: Clôture des "Nuits d'Alger" - Le patrimoine culturel et touristique de l'Est à l'honneur

Alger — La manifestation ramadanesque "Nuits d'Alger" a été clôturée, jeudi soir, au Palais de la culture Moufdi Zakaria à Alger, par une 4e et dernière soirée dédiée au patrimoine culturel et touristique des wilayas de l'Est du pays, en présence de plusieurs ministres et ambassadeurs.

Le début de la soirée a été marqué par l'organisation d'une table traditionnelle d'Iftar dont les plats ont reflété la richesse et la diversité de la gastronomie dans l'Est algérien. Un nombre d'expositions des arts traditionnels ont été également organisés dans le cadre de cette manifestation au profit des artisans des wilayas de l'Est qui ont présenté leurs divers produits, à savoir tapis, habits traditionnels et cuivre.

Les invités ont assisté à une soirée artistique ouverte par la troupe "El Rafâa" de la wilaya de Batna, qui a présenté des chants traditionnels sous les sons de la "Kasba" (flûte) et du "Bendir" (tambour), ainsi que des chansons célèbres du regretté Aissa Djermouni, interprétées brillamment par le chanteur de la troupe Ahmed Nezzar.

L'assistance a apprécié à cette occasion le répertoire de chansons religieuses de l'artiste du Malouf constantinois Mourad Al Ayab.

La soirée s'est également distinguée par la belle performance de la troupe féminine "Fkirettes" de la chanteuse annabis Zhour qui a chanté en compagnie d'autres artistes ses nombreuses chansons dans le genre folklorique féminin propre à la ville d'Annaba, ainsi que par la conteuse Sihem Kennouche qui a présenté plusieurs de ses contes populaires.

Organisée par le ministère de la Culture en collaboration avec le ministère du Tourisme dans le cadre de l'animation des soirées ramadanesques et du Mois du Patrimoine, cette soirée a été rehaussée par la présence de la ministre de la Culture, Meriem Merdaci, le ministre de la Communication, Porte-parole du Gouvernement, Hassan Rabhi, le ministre de l'Education nationale Abdelhakim Belabed, le ministre des Relations avec le parlement, Fethi Khouil, ainsi que des ambassadeurs de Turquie, Ethiopie, Palestine, Cuba et d'un représentant de l'ambassade du Sahara Occidental.

La ministre de la Culture a indiqué que la dernière soirée de la manifestation "Nuits d'Alger", dédiée à l'Est algérien, se voulait " une valorisation du legs culturel de cette région, se félicitant de cette manifestation qui est " une occasion importante pour valoriser et vulgariser le patrimoine culturel et touristique algérien dans toutes les régions".

Les jeudis du programme des Nuits d'Alger ont été consacrés respectivement aux régions du Sud, de l'Ouest, du Centre et de l'Est du pays.