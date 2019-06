Burkina Faso: Déclassement de la forêt de Kua - «Le tout politique est dangereux pour notre pays»

La CCPE selon son porte-parole, Cléophas Zerbo, est née pour fédérer les actions des protecteurs de l'environnement pour défendre Kua à Bobo-Dioulasso, du désenclavement aux fins de construire un hôpital. Bien que saluant à sa juste valeur ce projet de construction d'un hôpital qui va certainement contribuer à sauver des vies humaines, la CCPE fait remarquer que la partie délimitée pour ce projet écocide qui est de 16 ha, comporte laplus grande densité de pieds de Vitellaria paradoxa (karité), une espèce intégralement protégée au Burkina et dont la valeur socio-économique n'est plus à démontrer. «En plus de cette espèce emblématique, on rencontre sur cette partie, d'autres espèces utilitaires comme Parkia biglobosa (néré), qui est à l'origine u soumbala. Il est important d'ajouter que la portion délimitée pour la construction de l'hôpital comporte une source d'eau», ajoute M. Zerbo.

Aux dires des conférenciers, l'alimentation en eau potable de la ville de Bobo-Dioulasso et ses localités environnantes est assurée à partir d'eau de sources dont la plupart se retrouvent dans ses forêts classées périurbaines. Une étude menée en 1993 montrerait que que les nappes de la zone de Bobo sont reliées et que les forêts classées de Kua, Dindéresso et Kuinima jouent un important rôle de captage et d'approvisionnement de ces nappes. Pour la CCPE donc, «s'attaquer aux forêts de cette région, c'est compromettre la disponibilité et la qualité des ressources en eau dans cette partie du Burkina.»

La coalition trouve curieux qu'un site antérieurement proposé et refusé soit à 400m seulement du nouveau site «litigieux» et à 100m des limites de la forêt. «Méconnaissance des bienfaits de la forêt ? Volonté attentatoire aux dispositions légales régissant les questions de gestion des forêts classées ? Agenda caché à dessein malsain ?» Autant de questions qui restent toujours sans réponses selon la CCPE. Pour la coalition, il y a comme une volonté manifeste d'amener les Burkinabè à choisir entre l'hôpital et la forêt classée alors qu'on peut bien avoir les deux.

Cabale politicienne ?

L'autre constat que fait la CCPE, c'est «la cabale politicienne autour de la question qui empêche les acteurs, techniciens et défenseurs de l'environnement de s'exprimer.» «Or, le tout politique est dangereux pour notre pays. Cette question n'est pas politique, même si elle l'est, elle n'est point politicienne. Elle est d'ordre écologique et appelle à notre bon sens communautaire et à la préservation de l'avenir de notre nation et des générations futures», s'insurge Cléophas Zerbo.

La CCPE se dresse donc contre ce projet qu'elle qualifie d'écocide. Elle lance par conséquent, une lutte organisée contre ce qu'elle appelle invasion illégale des forêts en générale et de la forêt classée de Kua en particulier. Ainsi donc, elle entend entreprendre des démarches auprès des autorités, élargir son cercle, rencontrer les représentations diplomatiques, mener des actions afin de faire entendre sa voix et barrer la route à ce projet de déclassement d'une partie de la forêt de Kua etc.