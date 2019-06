Gabon: Clib-LEWA - Le nouveau Conseil de sages installé en Assemblée générale

Libreville le 25 mai 2019 à 10 h à la Chambre de Commerce, s'est tenue la première Assemblée générale du CLUB-LEWA (CL) pour l'année 2019.

Nombreux étaient les Lewasiens qui ont pris part à cette rencontre du partage, du donner et du recevoir. A rappeler que le Club Lewa est une association des ressortissants de Dienga, originaire de la province de l'Ogooué-Lolo.

Le Conseil de sages du Club Lewa est connu et installé. C'est au regard des statuts de ladite association, notamment à son l'article 7, qu'il a été procédé à l'installation du Conseil de sage composé de : Elise Bidonga, Joseph Tsoumbou, Donatien Moungala, Fabrice Nguiabama-Makaya, Octave Dioba et du Commissariat aux Compte constitué de Ebionite Matangoye et Célia Tonda.

Présidé par Samson Madiba, Président du Club Lewa, et son équipe, l'Assemblée générale a rassemblé les filles et fils de Dienga résidant à Libreville, la capitale gabonaise. Une rencontre qui a permis d'enregistrer la présence de plusieurs Dienoises et Dienois (originaires de Dienga dans la province de l'Ogooué-Lolo) parmi lesquels des notables, député honoraire, cadres étudiants et bien d'autres sympathisants.

A l'entame de la séance, le Bureau a présenté l'ordre du jour qui portait sur la lecture du procès-verbal (PV) de l'Assemblée Générale Extraordinaire (AGE) du 09 mars 2019 et le compte rendu des activités du bureau depuis le 09 février 2019 ; - du Plan d'Action (PA) triennal du Bureau ; - des anniversaires jumelés du Club Lewa et du District ; - de la mise en place des Organes du Club Lewa (Conseil des sages et Commissariat aux Comptes) ; et -des Divers.

Du premier point, après lecture du PV de la dernière Assemblée Générale Extraordinaire et la présentation des activités du bureau depuis le 09 février 2019 par le Secrétaire Général, l'assistance a adopté ledit PV à l'unanimité et félicité le bureau pour la qualité du travail effectué et les efforts mobilisés en ci peu de temps. Il leur a été demandé de poursuivre leur œuvre dans le même élan. « Le bureau est à féliciter. Il faut encourager et promouvoir ce qui est bien » dit un sympathisant, admiratif de ce qui est fait par le bureau.

S'agissant du deuxième point de l'ordre du jour, le Président du Club Lewa a présenté le Projet de plan d'action triennal qui s'articule autour de cinq principaux axes abordant tour à tour les questions de vulgarisation de la juridiction territoriale en rapport avec Dienga, la recherche d'un développement à la dimension communautaire, la conception d'un Plan Locale de Développement de Dienga (PLDD) ainsi que la mise place des mécanismes de suivi et évaluation des actions à mener.

L'exposé sur le projet des anniversaires couplés du Club Lewa et du District au mois d'aout à Dienga n'a pas trouvé d'objection. Seulement, il a été instruit au Bureau de procéder très rapidement à la mise en place des délégations qui serviront de relais, et de déroulement dans les jours qui suivent l'ensemble du chronogramme inhérent à cet événement.Le Bureau a appelé les filles et fils de Dienga a plus de solidarité,de partage,d'entraide et surtout à l'Amour du prochain.