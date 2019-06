Burkina Faso: Egalité entre les sexes Le point d'orgue de la Conférence Woman Deliver 2019

La conférence internationale Woman Deliver 2019 se tient du 3 au 6 juin à Vancouver au Canada sous le thème « Pouvoir, Progrès, changement ».

Les acteurs de l'égalité des sexes vont pendant quatre jours réfléchir sur comment parvenir à un monde respectueux des droits de filles et des femmes. Des sommités du monde entier sont attendues à cette rencontre la plus importante consacrée à l'égalité entre les sexes et à la santé, aux droits et au bien-être des filles et des femmes. En effet, les esprits les plus éminents, les militants les plus énergiques et les dirigeants les plus progressistes du monde y prendront part.

Certains défenseurs des droits, pensent que cette conférence servira de catalyseur à l'instauration d'une plus grande égalité entre les hommes et les femmes.

En terme de participation plus de 6 000 dirigeants, personnes influentes, défenseurs des droits, universitaires, militants et journalistes de divers pays afflueront à Vancouver dans le but d'accélérer les progrès en faveur des filles et des femmes du monde entier.

Les thèmes inscrits à cette conférence sont diversifiés. Ils touchent à la santé, l'alimentation, l'éducation, l'économie, la responsabilisation politique, les droits de la personne, la bonne gouvernance et l'action et l'égalité en faveur des filles et des femmes.

En rappel, Woman Deliver est une organisation mondiale de plaidoyer lancé en 2017 à Londres. La première conférence s'est tenue en 2007 à Londres, la 2e en 2010 à Washington, la 3ème en 2013 à Kuala Lupur et la 4 ème en 2016 à Copenhague et la 5e cette année à vancouver au Canada.