Mali: Après avoir décliné la CAN 2019, Mamadou Samassa s'explique

Sélectionné pour la CAN 2019 avec le Mali, Mamadou Samassa a décliné la convocation du sélectionneur et n'ira pas en Egypte avec les Aigles. A en croire Mohamed Magassouba, le sélectionneur, le gardien de Troyes avait réclamé un statut de titulaire qu'il ne pouvait pas lui garantir.

Réagissant dans la soirée pour clarifier la situation, Samassa, qui dit avoir pris cette décision avec « beaucoup de regrets et de tristesse ». Il met en avant le « manque de clarté de décision » du sélectionneur des Aigles alors que celui-ci lui avait promis « un rôle important lors des échéances à venir ». Soucieux de son avenir en club (puisqu'en fin de contrat), Mamadou Samassa préfère donc se focaliser sur son club.

« Etant donné ma situation contractuelle (fin de contrat) et étant le seul gardien compétitif car le championnat malien a été suspendu pendant de longs mois, il me semblait légitime d'avoir des garanties pour la CAN 2019. (... ) A quelques semaines du début de la compétition, le manque de clarté et de décision du sélectionneur par rapport à nos derniers entretiens m'a donc conduit avec beaucoup de regrets et de tristesse à décliner la convocation pour la CAN 2019 », a-t-il écrit.