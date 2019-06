Ile Maurice: Arrêtés pour trafic de drogue - «Il ne faut pas mettre tous les Nigérians dans le même panier»

Treize Nigérians ont été arrêtés pour des affaires de drogues depuis 2014. Le dernier en date est Ikechukwu Promise Ajagu alias Farook.

Il est suspecté d'être impliqué dans l'importation d'héroïne d'une valeur de Rs 7 millions. Ce ressortissant nigérian, âgé de 29 ans, a été arrêté le samedi 25 mai lors d'un exercice de «controlled delivery». Ce, après qu'une Mozambicaine, interpellée à sa descente d'avion, a avoué avoir ingurgité 42 boulettes d'héroïne.

Le jeune homme est en situation irrégulière à Maurice. Il a été arrêté dans un conteneur qui lui servait de domicile à la rue Captain-Bruce, à Rose-Hill. Plus de Rs 2 millions ont été saisies dans le conteneur. Maurice est-il devenu un eldorado pour des Nigérians ?

Ces étrangers débarquent dans l'île comme touriste ou étudiants. On les voit, entre autres, dans les régions de Grand-Baie et de Flic-en-Flac. Certains n'ont pas bonne réputation au niveau de la police. «Ayo enn bann faner mem sa. Zot bwar, zot sou zot lager. Éna kokin ou dan la-drog», dit un policier qui est posté dans l'Ouest.

Des Nigérians qui vivent à Maurice se disent, eux, attristés de cette situation. «Il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Il y a certains qui étudient et travaillent à temps partiel dans des fast-foods et qui essaient de gagner leur vie honnêtement», explique un ressortissant âgé de 36 ans. Ce dernier a épousé une Mauricienne et vit dans le nord de l'île. Il est aussi père de deux filles qui détiennent la nationalité mauricienne. La famille fait le va-et-vient au Nigeria car lui, n'a pas la nationalité du pays. Il compte d'ailleurs formuler une demande pour un permis de résident.

Le trentenaire qui gère un business familial trouve regrettable que la réputation des Nigérians soit entachée à cause de ceux qui trempent dans des affaires de drogue. «Nous subissons les conséquences de leurs actes. Ces Nigérians font ce sale boulot pour de l'argent et n'étant pas au courant de la loi à Maurice ils ignorent qu'ils peuvent passer la moitié de leur vie en prison pour trafic de drogue», relate-t-il. Et d'ajouter que «beaucoup de jeunes dans différentes régions du Nigeria sont au chômage alors je pense que pour venir en aide à leur famille ils optent pour l'argent facile. C'est très dommage mais ils doivent assumer les conséquences de leurs actes.»

Un autre Nigérian, âgé de 37 ans, qui a également épousé une Mauricienne abonde dans le même sens. «Ils acceptent de faire ce travail car ils veulent avoir de l'argent facile. C'est très dommage. Il y a des gens de différentes tribus dans notre pays», explique-t-il. Le trentenaire, originaire d'Ogun, explique qu'il a entendu parler de Maurice à travers le gérant d'une institution basée dans l'île. Ce dernier a conseillé aux Nigérians d'aller étudier à Maurice. «Mon frère est venu d'abord. Ensuite je suis venu. J'ai étudié dans une école à Rose-Hill et je travaillais dans la construction à temps partiel», poursuit-il. Le trentenaire est à Maurice depuis sept ans et a un enfant.