Ile Maurice: Finale de la Ligue des Champions - La MBC n'est pas en mesure de diffuser le match tant attendu

Une nouvelle qui agace certainement les fans de football anglais. La finale tant attendue de la Ligue des Champions opposant Tottenham à Liverpool ne sera pas diffusée sur la Mauritius Broadcasting Corporation (MBC) ce samedi soir. Dans un article publié sur le site de la station radiotélévision nationale, celle-ci s'excuse de ne pouvoir répondre aux attentes de ses abonnés.

«Toutes nos tentatives, depuis des mois, pour obtenir les droits de diffusion n'ont pas abouti en raison des nouvelles exigences contractuelles d'exclusivité imposée par les fournisseurs aux détenteurs de ces droits. La MBC a essayé de négocier longuement et âprement avec les acquéreurs des droits de diffusion pour la région d'Afrique et sub-saharienne, et même avec d'autres entités, nous avons fait des propositions financières conséquentes, mais nos efforts se sont heurtés aux rigidités des conditions du marché de plus en plus dominé par des monopoles médiatiques pour ne pas dire le cartel de retransmissions sportives ainsi que l'affairisme, le mercantilisme et la spéculation, et cela, au détriment de la notion de service public qui émet souvent en accès libre. C'est le cas malheureusement pour pratiquement toutes les télévisions publiques au monde. C'est une situation très difficile totalement hors de notre contrôle. Vous êtes nombreux à nous demander des éclaircissements et nous faisons appel à l'indulgence et la compréhension de nos téléspectateurs et des passionnés du foot.», indique la MBC.