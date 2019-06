Ile Maurice: Accident mortel - Emilie Oxenham danse avec les anges

Les funérailles de la professeure de danse ont eu lieu hier. À 24 ans, celle-ci laisse un grand vide derrière elle. Tous saluent sa passion et son dévouement pour la danse.

L'église de La Salette à Grand-Baie était bondée hier. Proches, amis, connaissances, élèves ont rendu un dernier hommage à Emilie Elizabeth Oxenham. La professeure de ballet est décédée jeudi après avoir passé deux jours à l'unité des soins intensifs à la suite d'un accident de la route survenu mardi soir au rondpoint de Forbach.

Il est 10 heures lorsque le cercueil blanc de la jeune femme de 24 ans fait son entrée à l'église. Sur le parvis se trouvent des filles du corps de ballet de la Studio Dance School, l'école où travaillait Emilie Oxenham depuis un an. Toutes de blanc vêtues et en tutu, elles témoignent à leur façon de leur affection pour leur professeur, sur le morceau Candle in the Wind.

«Emilie n'aurait pas voulu qu'on la pleure. En vraie artiste, elle nous aurait dit : The Show must go on.» Ce témoignage est lourd de sens pour Cédric Oxenham, œnologue chez Oxenham & Co. Ltd et frère de la défunte. Selon un témoin dans l'assistance, lui et une autre sœur ont rendu un vibrant hommage, empreint d'émotion, à leur sœur, partie dans des circonstances tragiques. «Frère et sœur ont parlé de son caractère déterminé, sa persévérance à vivre de sa passion.» Pour sa part, Kareen Oxenham, de Kadanse Studio, située à Floréal, confie que sa cousine et elle partageaient la même passion pour la danse. D'ailleurs, le soir de l'accident, elle revenait d'une répétition à Vacoas, car elle participait à un spectacle de fin d'année. «Elle prenait des cours de danse contemporaine avec moi.» Quelle image Kareen Oxenham garde-t-elle de sa cousine, dont elle était très proche ? «Elle avait un grand cœur et était très talentueuse. C'était une personne très déterminée. On s'entraidait.»

Études en Afrique du Sud

Emilie Oxenham a fait ses études à la Waterfront Theatre School, à Cape Town, en Afrique du Sud. Elle a été également prof de ballet à Jeune Ballet Mauricien, avant de rejoindre la Studio Dance School, à Beau-Plan. D'ailleurs, jeudi, dès que la direction de l'école de danse a appris le décès d'Emilie Oxenham, elle a annulé tous les cours en signe de deuil pendant trois jours.

Vimi Sookun, secrétaire de la Studio Dance School, raconte qu'Emilie Oxenham devait dispenser des cours à trois à quatre classes hier. «C'est moi qui devais la remplacer. C'est trop dur de la remplacer.»

Très joviale, très généreuse, trop gentille, aimable, talentueuse, extraordinaire. Les mots ne suffisent pas à Vimi Sookun pour décrire celle qu'elle a côtoyée depuis un an. «Elle s'entendait très bien avec les cinq profs de l'école de danse. Elle était très aimable avec ses élèves. Elle n'était pas juste prof de ballet. Elle prenait aussi des cours de danse contemporaine.» Visiblement secouée, Vimi Sookun avance que le départ d'Emilie Oxenham est une perte immense pour l'école de danse. «C'est très douloureux. C'est un vide complet. Elle est irremplaçable.»

Une des professeurs, Joëlle Nénéne, dit garder de bons souvenirs d'Emilie Oxenham. «Elle était une personne accueillante, souriante. Elle dansait comme un ange. On ne l'a pas connue longtemps mais c'est une fille super gentille. C'est dommage qu'elle nous a quittés très tôt.»

Pour Enora Thomas, 10 ans, elle ressent déjà un vide. Elle prenait des cours de ballet depuis un an avec Emilie Oxenham. «Elle me manque beaucoup. C'est dur à imaginer. Je ne sais pas comment c'est arrivé. Elle était très drôle. Toutes les semaines, elle amenait une baguette magique. La dernière fois, c'était un bout de bambou. Elle disait que si on ne plantait pas des arbres, elle allait nous punir.»

La petite danseuse avoue que sa prof allait quitter la Studio Dance School en juin. Mais elle n'était certes pas préparée à ce qu'elle ne soit plus de ce monde. Enora Thomas veut garder une image souriante de sa prof de danse.

Des messages émouvants de ceux qui ont côtoyé Emilie Oxenham ont également inondé la page Facebook de l'express Maurice. «Emi rip my dear... will really miss u... a great loss for me. U were som1 awesome who spread love and happiness everywhere... », écrit Indira Mooruth. Plus loin, Reshmee Boodhoo-Luchmun se confie. «RIP Emilie. We shall miss u n ur smile in our yoga class... best of the best student... U shall always be remembered dear.» À Emma Ithier d'écrire : «Mes sympathies à la famille et RIP ma jolie là où tu es tu vas encore danser.»