Algérie: Unité de production de prothèses d'Oran - Plus de 140 handicapés moteurs dotés en chaussures

Oran — L'Unité de production relevant de l'Office national des appareillages et prothèses orthopédiques et ses accessoires (ONAAPH) d'Oran a équipé à ce jour 142 handicapés moteurs, notamment des enfants, en chaussures orthopédiques et ce, à l'occasion de l'Aïd El Fitr, a-t-on appris de la directrice de cette unité.

Cette unité, basée à Hai Mahiedine, a pris des mesures pour accélérer la cadence de réalisation des chaussures habituellement de 10 jours à seulement sept, afin de pouvoir les remettre aux enfants handicapés moteurs avant l'Aïd El Fitr, a souligné Hafsa Eddzine.

"Le personnel de l'unité a travaillé sans relâche depuis le premier jour du mois de Ramadhan, tout au long de la semaine à l'exception du vendredi, pour couvrir les besoins des personnes handicapées surtout les enfants", a-t-elle ajouté.

Dans ce cadre, 142 handicapés moteurs, dont des enfants âgés entre 5 et 15 ans, ont été pris en charge à ce jour parmi plus de 165 demandes, a ajouté Mme Eddzine.

Elle a signalé que l'opération se poursuit pour satisfaire toutes les demandes et précisé que la fabrication de la chaussure s'effectue en plusieurs étapes. L'opération dure une semaine entière et est encadrée par huit travailleurs.

Pour rappel, 362 paires de chaussures orthopédiques ont été remises aux personnes handicapées durant le premier trimestre de l'année en cours.

L'unité a pu réduire le délai de livraison de ses produits passant de 10 jours à une semaine seulement. La même responsable a indiqué que pour répondre à l'échéance de l'Aïd El fitr, sa structure a eu recours aux techniciens d'Alger pour renforcer les cinq techniciens supérieurs dont elle dispose et ce pour accélérer la production des chaussures et autres produits dont les corsets de dos pour ceux qui souffrent de scoliose, les prothèses et les fauteuils roulants.

L'unité de production d'Oran gère actuellement 25.081 dossiers de personnes handicapées. Elle comprend également le centre de Mostaganem qui produit différents accessoires à l'exception des chaussures orthopédiques, l'annexe d'Adrar de distribution des produits d'assistance technique à la marche et le Centre d'audiologie d'Oran.