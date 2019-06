Algérie: Trois narcotrafiquants arrêtés et saisie de plus de 3 quintaux de kif traité à Blida

Alger — Trois (03) narcotrafiquants ont été arrêtés, vendredi à Blida, par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP) qui a également saisi plus de 3 quintaux de kif traité, indique samedi dans un communiqué, le ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, et dans le sillage des opérations de qualité visant à faire face à la propagation du fléau des drogues dans notre pays, un détachement de l'ANP, en coordination avec les éléments de la Sûreté nationale, a arrêté le 31 mai 2019 à Blida/1 RM (03) narcotrafiquants et saisi une grande quantité de kif traité s'élevant à trois (03) quintaux et trente-deux (32) kilogrammes, ainsi que deux (02) véhicules", précise la même source.

Dans le même contexte, des détachements de l'ANP, et lors de différentes opérations, ont saisi (7526) litres de carburant et deux (02) véhicules à Souk-Ahras, Tébessa et El-Tarf / 5 RM alors que (06) immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à El-Tarf / 5 RM et Ain Salah/6 RM.

D'autre part, des éléments de la Gendarmerie nationale à Batna, Oum El Bouaghi et Tébessa / 5 RM et Biskra / 4 RM ont appréhendé (04) individus et saisi (03) fusils de chasse,(1474) cartouches, (01) drone, ainsi que (02) véhicules touristiques, est-il ajouté.

Par ailleurs, un détachement de l'ANP a porté secours à cinq (05) citoyens coincés dans leur véhicule à la suite des dernières inondations survenues dans la région de Djanet /4 RM, conclut le MDN.