Algérie/Egypte: Belmadi - "Nous irons en Egypte pour gagner la CAN"

Alger — Le sélectionneur de l'équipe nationale de football Djamel Belmadi a annoncé la couleur ce samedi, sur son ambition de mener les Verts à la victoire finale, lors de la prochaine Coupe d'Afrique des nations CAN-2019 en Egypte (21 juin - 19 juillet).

"Ce rendez-vous ne constitue nullement pour moi une étape transitoire. Personne ne nous interdit d'être ambitieux dans la vie. Il fallait bien changer de discours avec les joueurs, et ne pas se contenter de dire qu'il fallait réaliser un bon parcours ou gérer match par match. Nous avons l'ambition de remporter cette CAN. Je devais changer de discours, ce qui constitue une stratégie, c'est ma manière de fonctionner. En revanche, je ne garantis rien, je ne veux pas entendre les gens dire que j'ai échoué dans le cas où on ne remporte par cette Coupe. Nous allons tout faire réaliser cet objectif. Je pense que nous avons le droit de viser le plus haut, c'est légitime", a indiqué Belmadi lors d'un point de presse tenu au Centre technique national de Sidi Moussa.

A la CAN-2019, l'Algérie évoluera dans le groupe C, avec le Sénégal, le Kenya, et la Tanzanie. Les Verts entreront en lice le 23 juin face au Kenya, avant de défier le Sénégal le 27 juin, puis la Tanzanie le 1e juillet.

Les Verts entameront officiellement leur préparation lundi prochain au Centre technique national de Sidi Moussa, avant de s'envoler pour Doha (Qatar) cinq jours plus tard. Les coéquipiers de Riyad Mahrez disputeront deux matchs amicaux: le 11 juin face au Burundi et le 16 juin face au Mali.

"Le choix de continuer notre préparation au Qatar était bien étudié, c'est beaucoup plus par rapport aux conditions climatiques, qui sont les mêmes qu'en Egypte. C'est vrai que c'était possible de rester à Alger, mais le climat est différent que celui d'Egypte, avec une température qui peut frôler les 30 degrés le soir et un taux élevé d'humidité, ça aurait choqué les joueurs".

Avant d'enchaîner : "C'était important de réunir deux adversaires dans le même lieu, ce qui n'était pas évident, c'est l'une des raisons qui m'ont poussé à choisir le Qatar. Sur place nous allons prendre nos quartiers dans un nouveau camp de base érigé pour le Mondial 2022 et jouer nos deux matchs amicaux dans le magnifique stade d'Al-Sadd".

Enfin, Belmadi a insisté sur l'importance de bien entamer le tournoi face au Kenya le 23 juin prochain, "une manière d'être prêts le plus tôt possible".

"Le Kenya travaille depuis le 20 mai, ils sont en avance sur le plan athlétique par rapport à certaines sélections. Nous n'avons pas le droit de prendre quiconque à la légère, tout le monde est armé en Afrique. Nous devons réussir nos débuts, faire en sorte d'être prêts le plus tôt possible dans la compétition", a t-il conclu.