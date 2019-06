Sénégal: CAN Egypte 2019 / Liste des 25 Lions - Aliou Cissé dégage son groupe de performance

Le sélectionneur national a dévoilé hier, vendredi 21 mai, la liste des 25 "Lions" qui vont disputer la 32ème édition de la Coupe d'Afrique des Nations, prévue du 21 juin au 19 juillet en Egypte.

Face à la presse, il a expliqué son choix. Si Aliou Cissé a maintenu son ossature par rapport aux éliminatoires, il a surtout ouvert la porte du retour à Saliou Ciss et Henri Saivet. Mais le grand absent dans ce groupe de performance a été le défenseur Kara Mbodj, fortement annoncé en cette fin de saison.

Aliou Cissé a dégagé son groupe de performance en vue de la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, prévue en Egypte du 21 juin au 19 juillet en Egypte. Le sélectionneur national qui a fait face à la presse hier, vendredi 31 mai, a, comme on s'y attendait, joué la carte de la continuité en reconduisant la quasi-totalité de son groupe qui avait disputé, le 23 mars 2019, la dernière rencontre contre Madagascar comptant pour les éliminatoires de la Can 2019. Dans cette présélection de 25 joueurs, on note cependant le grand retour mais aussi une absence de taille.

RETOUR D'HENRI SAIVET ET DE SALIOU CISS

Interrogé sur le choix de Saliou Ciss, Aliou Cissé a tenu à se justifier. Pour rappel, Saliou Ciss est le seul défenseur gaucher des 25 Lions convoqués pour la Coupe d'Afrique 2019. Après avoir donné sa liste de joueurs qui disputeront la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2019, Aliou Cissé a expliqué ses choix, notamment sur les cas de Saliou Ciss, forfait pour la Coupe du monde 2018. De quoi justifier le choix d'Aliou Cissé sur ce secteur. «C'est vrai qu'on attendait les sélections inédites d'Arial Mendy du Racing Club de Lens ou encore d'Abdallah Ndour de Strasbourg», relève-t-il. «C'est un poste qui est ouvert. On a essayé beaucoup de jeunes. Il y a Abdalah Ndour qui n'est pas assez de temps de jeu à Strasbourg. Adama Mbengue a bien commencé avec Caen mais qui a disparu du groupe de performance. Depuis son retour de blessure, Racine Coly n'a pas été rappelé par Patrick Vieira pour jouer des matchs. On a même essayé Djibril Diaw à ce poste. Saliou Ciss, connait la maison. Il était avec nous durant la Coupe du monde et faisait parti des 23. Mais c'est une blessure qui l'a éloigné du groupe. Il est revenu et s'est donné un temps de jeu avec Valenciennes. Il évolue à Valenciennes et c'est un pur gaucher. Nous pensons qu'il faut l'amener pour lui coller cette faculté d'avoir quelques équilibres au niveau de notre jeu offensif», a affirmé Aliou Cissé hier matin à l'occasion de la publication de sa liste de 25 Lions, convoqués pour la Can 2019. Concernant Henri Saivet, qui n'a plus joué en sélection depuis la préparation du Mondial en Russie, avec les deux matches amicaux disputés contre l'Ouzbékistan (le 23 mars, 1-1) et la Bosni, (le 27 mars, 0-0). «Pour Saivet c'est son manque de temps de jeu qui l'a éloigné de l'équipe nationale mais depuis l'année dernière où il a retrouvé du temps de jeu avec Sivaspor. Il a progressivement retrouvé du temps de jeu. Il a été utilisé plus de 33 fois en club. C'est un garçon très important dans notre animation offensive. Il fait partie des 25 et c'est à lui de nous faire comprendre qu'il peut faire partie des 23 Lions.»

KARA, «UN ELEMENT IMPORTANT POUR L'EQUIPE NATIONAL MAIS... »

«Kara est un élément important pour l'équipe nationale. Mais la performance de Kara remonte il y a une année suite à une blessure au genou. Comme la vie de chaque jour, les absences nous permettent d'utiliser d'autres joueurs», dira-t-il d'entrée avant de poursuivre : «Salif Sané s'est imposé à ce poste aux côtés de Kalidou Koulibaly. Cheikhou Kouyaté et Pape Abou Cissé ont montré de grandes choses. On se retrouve avec 4 défenseurs où la concurrence est rude où chacun est capable de remplacer l'autre. Je pense qu'ils méritent leur sélection du fait qu'ils ont fait des compétitions toute la saison. J'ai suivi Kara depuis le début de la saison. Son expérience nantaise n'a pas été facile. Son retour d'Anderlecht lui a permis de jouer des matchs n'a pas été facile. J'ai décidé de ne pas l'intégrer du fait qu'il s'est absenté très longtemps. Je suis sûr qu'il reviendra plus fort», argumente-t-il. «Pour les trois gardiens de buts, nous savons qu'il y en a d'autres qui évoluent sur le plan local. Le gardien des U20 (Kobali Ndiaye, Ndlr) est capable d'intégrer le groupe comme il l'a fait contre Madagascar», note-t-il.

«NOUS SOMMES DE VRAIS CHALLENGERS»

Aliou Cissé a toutefois refusé d'endosser le statut de favori de la Can en dépit de sa position dans le classement Fifa. «J'ai entendu beaucoup de gens dire que le Sénégal est favori. Nos adversaires le disent pour qu'on ne leur désigne pas. Dans cette Coupe d'Afrique, on peut dire que l'Egypte est favorite, la Tunisie, le Maroc, la Côte d'Ivoire ou d'autres équipes.

Les équipes ivorienne et zambienne, le Cameroun ont gagné la Can sans jamais être numéro 1 dans le classement de la Fifa. Mais, nous, nous n'avons encore rien gagné», avance-t-il. Il pense que le Sénégal ira dans cette compétition en «vrai challenger». «C'est le classement Fifa qui nous fait favoris depuis 3 ans. C'est la presse qui met u n e pression inutile à l'équipe. C'est elle qui nous fait favoris. Mais nous sommes de vrais challengers. On est en progrès sur nos résultats. Depuis 2006, le Sénégal n'est pas sorti de sa poule. On saura si nous sommes favoris lorsque l'on sera dans le dernier carré. Nous sommes en train de donner à l'équipe l'esprit de gagne. La force de l'équipe c'est l'état d'esprit, l'expérience et le vécu. Nous avons une génération avec des joueurs talentueux. Nous ne sommes pas favoris mais nous sommes ambitieux. L'équipe a des atouts pour gagner cette Can. La force de l'équipe, c'est l'état d'esprit et surtout l'expérience et notre vécu», relève-t-il.