Luanda — L'Angolais Manucho Gonçalves figure parmi les quinze meilleurs buteurs de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN), dont la 32e édition débute le 21 juin en Egypte sur une liste menée par le Camerounais Samuel Eto'o.

L'attaquant de 36 ans, qui ne fait pas partie de la sélection de l'entraîneur Srdan Vasiljevic, est 13ème avec 9 buts, en 14 matchs en quatre participations en phase finale. Evoluant actuellement à Cornella, de la II division B d'Espagne, le footballeur a été prépondérant en 2008 au Ghana, lorsqu'il a aidé les Palancas Negras à passer de la phase de groupes. Dans cette épreuve, il avait marqué quatre buts. Dans la première phase, il a marqué le seul but du match nul contre l'Afrique du Sud, puis a marqué deux fois lors du triomphe 3-1 sur le Sénégal (l'autre but a été marqué par Flávio Amado).

L'Angola a terminé deuxième avec cinq points, en égalité de points avec leader, la Tunisie. En quarts de finale, Manucho a marqué une fois contre l'Égypte, mais insuffisant pour que la sélection accède à la phase suivante. Avant le retour de l'Angola dans le pays, Manucho Gonçalves, évoluant jusque-là à Petro de Luanda, a été contracté par Manchester United, de la première ligue anglaise. Déjà en 2010, lors de la compétition disputée dans le pays, le footballeur avait inscrit deux buts, l'un dans l'inoubliable match contre le Mali, qui s'était soldé sur le score de 4-4, alors que Les Palancas Negras menaient 4-0 après 76 minutes.

Ce joueur formé à l'école "Flaminguinhos", convoqué pour la dernière fois en 2017 lors d'un match amical contre l'Afrique du Sud, a de nouveau marqué lors de la victoire 2-0 sur le Malawi. Dans la compétition à domicile, l'Angola a de nouveau atteint les quarts de finale, où il a été éliminé par le Ghana (0-1). En 2012, lors de l'organisation commune Guinée équatoriale / Gabon, le meilleur buteur du championnat local en 2006 et 2007, avec respectivement 16 et 14 buts, a marqué trois fois: un dans la victoire de 2-1 sur le Burkina Faso et deux dans le nul contre le Soudan, mais la sélection n'a pas avancé à la phase suivante.

La liste des meilleurs buteurs de la compétition continentale est menée par le Camerounais Samuel Eto'o, avec 18 buts en 29 matchs et six apparitions, suivi du Ghanéen Laurent Pokou avec 14 buts en 13 matchs et quatre apparitions. Le Nigérian Rashidi Yekini, avec 13 buts en 24 matchs et cinq apparitions, et l'Égyptien Hasan El Shazly avec 12 buts en neuf matches et trois apparitions sont dans les positions immédiates