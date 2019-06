Angola: FBI - Plus de neuf millions d'Angolais travaillent dans les secteurs formel et informel

Benguela — Le secrétaire d'Etat au Travail et à la Sécurité Sociale, Manuel de Jesus Mareira, a informé à Benguela, que 61% de la population économiquement active, représentant plus de neuf millions d'Angolais, travaillaient tant dans le secteur formel comme informel alors que 28,8% étaient au chômage.

Le responsable, qui intervenait à l'ouverture du séminaire sur "La présentation du régime de cautionnements et des cotisations, régularisation de la dette de protection sociale obligatoire et du plan d'action pour la promotion de l'employabilité", à la 9è édition de la Foire Internationale de Benguela, a dit que ces données figuraient dans le récent rapport de l'Institut national de statistique sur l'emploi et le chômage.

Selon le secrétaire d'État, une grande partie de la population employée exerce une activité informelle et, souvent illégale, puisqu'elle n'est pas formalisée, sans contrat de travail, et ne respecte pas les obligations fiscales, alors qu'elle génère des revenus.

Manuel de Jesus Moreira a expliqué que la population qui exerce l'activité informelle ne payait pas la sécurité sociale ni participait à la croissance du PIB du pays, car ces chiffres ne sont pas comptabilisés comme richesse.

"Ce sont des biens et services, mais gérés par le secteur informel de l'économie, mais ils ne sont pas comptabilisés", a indiqué le responsable, expliquant quand on dit que le pays a connu une croissance négative, on ne tient compte que du secteur formel.

Referiu que essa situação pode contribuir no aumento do nível de pobreza, porque não terão rendimento, e carregará a carga fiscal do Estado para proteger estes cidadãos.

Considerou que se deve identificar os sectores da economia que, na base da adequação dos perfis, podem contribuir no processo de transferência dessas pessoas para o sector formal.

Apontou, por outro lado, o novo decreto sobre o regime de inscrição e contribuição na segurança social, que registou alterações substanciais que devem ser informadas aos novos empresários e empregadores.

Selon lui, si on arrive à formaliser un grand nombre du secteur informel, le gouvernement résoudrait de nombreux problèmes et garantirait aux citoyens un travail décent, car le travail dans le secteur informel n'offre pas les conditions de santé et de sécurité, utilisant souvent des mécanismes inappropriés.