Algérie: Bedoui s'entretient à la Mecque avec son homologue qatari

Alger — Le Premier ministre, Noureddine Bedoui s'est entretenu vendredi à la Mecque (Arabie Saoudite) avec son homologue qatari, Cheikh Abdallah Ben Nasser Ben Khalifa al-Thani, président du Conseil des ministres et ministre de l'intérieur, indique un communiqué des services du Premier ministre.

L'entretien, tenu en marge de la participation de M. Bedoui au 14e sommet de l'organisation de la Coopération Islamique (OCI), "fut l'occasion de passer en revue l'état et les perspectives de développement des relations de fraternité, de solidarité et de coopération unissant l'Algérie et le Qatar", a précisé le communiqué.

Les deux Premiers ministres "se sont félicités de l'excellence des relations bilatérales en affirmant leur volonté commune de leur insuffler une nouvelle dynamique, en particulier dans le domaine économique, et d'optimiser le potentiel qu'elles recèlent dans tous les domaines, notamment en matière de partenariat et d'investissement", a ajouté la même source, soulignant qu'à cet égard, "le complexe sidérurgique de Bellara dans la wilaya de Jijel a été au menu des discussions en ce qu'il constitue un projet phare et une success story à multiplier en matière de partenariat économique entre les deux pays".

Par ailleurs, M. Bedoui et son homologue qatari ont procédé à un échange de vues sur les questions d'intérêt mutuel au premier rang les questions inscrites à l'ordre du jour du 14e sommet de l'OCI.

L'entretien s'est déroulé en présence du ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum.