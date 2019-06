Congo-Brazzaville: Football - L'AS Otoho reçoit le trophée de championne du Congo

Le club a reçu le 30 mai, au stade Marien-Ngouabi d'Owando, de la part de la Fédération congolaise de football (Fécofoot), un trophée couplé d'un chèque d'une valeur de douze millions francs CFA, pour couronner ses efforts déployés durant un marathon de vingt-quatre matches.

La Fécofoot a remis le prestigieux prix à la meilleure équipe du championnat, au terme du match sans enjeu qui l'opposait à l'Athlétic club Léopards de Dolisie. En effet, le sacre de l'AS Otoho était déjà assuré depuis la vingt-cinquième journée mais cela ne l'a pas empêchée de battre son adversaire par trois buts à zéro.

La rencontre a pris une autre tournure puis qu'elle a permis à son attaquant, Jaurès Gombé, d'améliorer son compteur à but. Auteur d'un doublé respectivement à la 28e et à la 58e mn, ce joueur a gagné le prix de meilleur buteur de la compétition avec quatorze réalisations en autant de matches, n'ayant démarré le championnat qu'à la treizième journée. Il a été récompensé par un chèque d'un million francs CFA. Lui et ses coéquipiers disputeront la Ligue africaine des champions avec les ambitions de faire mieux que lors de la présente saison.

« Nous avions trois objectifs: atteindre la phase de poules de la compétition africaine, gagner le championnat et attendre la coupe du Congo. Nous sommes très satisfaits du travail abattu par les jeunes car nous avons appris de nos erreurs. La saison dernière, nous sommes arrivés en phase de poules. Cette fois-ci, nous mettrons les moyens pour traverser cette phase », a déclaré Olangué Mo, président de la section football de l'AS Otoho. Son équipe a également reçu le prix du fair play.

L'Etoile du Congo, deuxième au classement, a bénéficié d'un chèque de six millions francs CFA. Elle représentera le Congo à la Coupe africaine de la Confédération.

La Fécofoot n'a pas récompensé, au cours de cette cérémonie marquant la fin du championnat, le meilleur joueur, le meilleur entraîneur ou encore le meilleur arbitre. Elle n'a pas non plus communiqué les statistiques de la compétition, notamment le nombre de buts marqués, le nombre de cartons (jaune et rouge) attribués...