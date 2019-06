Congo-Brazzaville: Recherche scientifique - Les laboratoires Mérieux s'accordent avec le Congo

Un accord de partenariat entre les deux parties a été récemment signé, à Brazzaville, pour renforcer la lutte contre les maladies infectieuses et développer la recherche en biologie clinique. Des domaines dans lesquels les laboratoires Mérieux ont une grande expertise.

La Fondation Mérieux a un grand réseau de laboratoires implantés dans une vingtaine de pays et partagera désormais son expérience scientifique avec le Congo. Le ministre de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique, Martin Parfait Aimé Coussoud-Mavoungou, et le président de cette Fondation, Alain Mérieux, ont, en effet, signé un accord de partenariat pour donner un contenu concret à cette collaboration dont les axes d'intervention concernent, entre autres, le système de surveillance de maladies infectieuses, le renforcement des capacités de recherche et des laboratoires.

Les termes du document prévoient que le ministère de la Recherche scientifique facilite le partenariat technique et scientifique entre la Fondation et les institutions congolaises de recherche. L'accompagnement et l'appui aux activités de la Fondation, dans le cadre des thématiques ayant un impact direct ou indirect sur la santé des Congolais, est également prévu. Le ministère contribuera, par ailleurs, à la valorisation et à la diffusion des travaux de recherche réalisés par son partenaire. « La vision du gouvernement est d'accompagner tous ceux qui œuvrent dans le cadre de la recherche scientifique. Nous allons créer toutes les conditions pour que les Congolais tirent profit de cet accord », a fait savoir le ministre Martin Parfait Aimé Coussoud-Mavoungou. Il considère ce partenariat comme un élargissement des possibilités d'actions au profit de la communauté scientifique nationale.

Pour sa part, la Fondation Mérieux apportera sa pierre à l'amélioration des diagnostics des maladies infectieuses, au renforcement des capacités dans le domaine des analyses biomédicales... « Nous sommes disposés à répondre aux besoins du pays en matière de recherche sur les maladies infectieuses et sur la biologie clinique », a indiqué Alain Mérieux, évoquant la possibilité d'installer un laboratoire au Congo pour un travail sans frontières, selon lui.

Avec Francine Ntumi

Le partenariat avec la Fondation Mérieux ne concerne pas uniquement le secteur public. Il s'étend jusque dans le privé si bien que le Centre de recherche sur les maladies infectieuses de la Fondation congolaise pour la recherche médicale que dirige le Pr Francine Ntumi porte désormais le nom de Christophe-Mérieux, fils défunt du président de la Fondation Mérieux. Celui-ci a été médecin infectiologue passionné de l'Afrique où il a beaucoup travaillé. « La lutte contre les maladies infectieuses n'a pas de frontières », a indiqué Alain Mérieux, ému par cette dépabtisation. Il a, par ailleurs, formulé le vœu d'élargir la taille de ce centre de recherche sur les maladies infectieuses Christophe-Mérieux, implanté au sein de la cité scientifique de Brazzaville. Ce qui, selon lui, permettra d'intégrer plusieurs autres disciplines et de former un plus grand nombre de chercheurs.

Le Pr Francine Ntumi a salué cette collaboration avec les laboratoires Mérieux, rappelant qu'en 2016, la Fondation qu'elle dirige a remporté le prix "Christophe-Mérieux" pour les travaux réalisés en matière de recherche médicale. Ce prix, a-t-elle précisé, a eu impact positif sur la Fondation congolaise pour la recherche médicale. Grâce à cette distinction, en effet, la structure dirigée par Francine Ntumi a pu améliorer son plateau technique d'analyses médicales, sa chaîne de froid ainsi que les diverses formations organisées à l'endroit du personnel de santé et des étudiants.

La communauté scientifique congolaise et la Fondation Mérieux sont visiblement satisfaites des premiers actes d'une collaboration fructueuse, selon Alain Mérieux. Le ministre de la Recherche scientifique a, quant à lui, insisté sur le fait que tout doit être au profit de la population, la principale bénéficiaire.