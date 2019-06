Congo-Brazzaville: Management et leadership - Yves Castanou partage son expérience aux jeunes

Le directeur général de l'Agence de régularisation des postes et communications électroniques (Arpce) a animé, le 25 mai à Brazzaville, une conférence à l'endroit de la jeunesse sur le thème « Jeunes, devenez acteurs du changement à l'ère du numérique », dans le cadre de la promotion de la culture du numérique.

Environ mille jeunes d'horizons professionnels divers ont bénéficié gratuitement de la formation en management et leadership organisée dans la grande salle du Palais des congrès. Le centre Yekolab, initialement choisi pour abriter l'événement, n'a pas pu contenir tout ce monde, au regard des inscriptions qui se sont déroulées en ligne.

Le but de l'opération initiée par Yves Castanou lui-même est de renforcer les capacités des jeunes acteurs du numérique et porteurs de projets, entrepreneurs, étudiants, leaders des associations et communautés web, pour les amener à une véritable prise de conscience de leur potentiel afin d'impacter positivement le secteur des communications électroniques.

« Après plusieurs années d'expertise en matière des TIC, il est bon de partager son expérience managériale et sa vision pour inspirer les jeunes, notamment les jeunes passionnés des TIC », a indiqué Yves Castanou.

Plus qu'un enseignement, la formation a eu le mérite d'échanger en interaction avec les jeunes sur les fondamentaux du management et leadership, deux notions connexes dont une bonne connaissance, selon Yves Castanou, constitue la base de la réussite.

« Le succès c'est la conjonction de la préparation et des opportunités »

Si le directeur général de l'Arpce est allé puiser dans sa propre expérience professionnelle de plus de vingt ans, faite aussi bien de déboires que de réussite, pour mieux illustrer les pièges d'une vie entrepreneuriale, il a surtout éclairé sur les outils nécessaires pour l'épanouissement des jeunes tant dans le milieu professionnel qu'estudiantin.

« Les raisons pour lesquelles les gens échouent sont les excuses, la procrastination, la peur, le manque de communication, le manque de discipline ainsi que le manque de connaissances des principes et des lois de la vie », a-t-il souligné.

La prise de conscience de ces fautes associées à la maîtrise des lois de la vie devrait, a fait savoir Yves Castanou, aider au rendez-vous du succès. « Tout commence par soi-même quel que soit ce que l'on peut devenir car le succès, c'est la conjonction de la préparation et des opportunités », a martelé l'orateur.

Pour lui, c'est de la responsabilité des plus grands, des décideurs, d'aider les jeunes à trouver leur chemin, en leur donnant les outils nécessaires pour leur développement.

« Nous espérons qu'à l'issue de cette formation, les jeunes seront encore plus conscients de leur potentiel et de l'important rôle qu'ils sont appelés à jouer dans la diversification de l'économie nationale et ainsi, favoriser le bien-être de tous », a conclu Yves Castanou, projetant toutefois une autre cession dans les jours à venir.