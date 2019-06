Guinée: La BAD accorde un don de deux millions de dollars à la Guinée

L'institution financière panafricaine et le ministère du Plan et du développement économique ont signé, le 30 mai, à Conakry, un accord de don portant sur une étude de faisabilité d'un projet de construction d'un port en eau profonde polyvalent dans le nord-ouest du pays.

La cérémonie de signature s'est déroulée en présence du ministre des Mines et de la géologie, Abdoulaye Magassouba, du directeur général de la Société guinéenne du patrimoine minier, Mamadi Fofana, et du directeur de l'Agence nationale de l'aménagement des infrastructures minières (agence d'exécution du projet), Lamine Cissé.

Le projet est inscrit au Plan d'actions prioritaires du Programme pour le développement des infrastructures en Afrique. Sa réalisation contribuera au renforcement des bases matérielles nécessaires à la transformation structurelle de l'économie guinéenne, deuxième pilier stratégique du Plan national de développement économique et social.

Ce projet de port en eau profonde polyvalent revêt une importance capitale pour l'intégration économique de l'Afrique de l'ouest, en termes de densification des échanges intracommunautaires. A cet effet, le financement servira à réaliser les activités préparatoires suivantes : l'identification formelle du site optimal pour l'aménagement d'un port en eau profonde dans le nord-ouest du pays; la réalisation d'une étude de faisabilité technique, économique, financière et socio-environnementale de la construction du port ; l'élaboration de l'avant-projet sommaire de la future plate-forme portuaire ; et la réalisation d'une étude d'impact environnemental et social du projet assortie de recommandations.

Le responsable-pays de la Banque africaine de développement (BAD) en Guinée, Léandre Bassolé, a salué l'inestimable contribution d'Africa50 au financement des études de préfaisabilité à travers un don de deux cent cinquante mille dollars américains, et expliqué que « la réalisation de ce projet permettrait d'améliorer nettement la compétitivité de la Guinée dans le secteur des produits miniers, notamment la bauxite, et de réduire le coût d'exportation de l'ensemble des produits miniers ».

Cet accord de don, signé par le bureau de la Banque en Guinée, provient du fonds spécial du mécanisme de financement de la préparation des projets d'infrastructures du Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique et renforce ainsi le portefeuille actif de la Banque dans le pays, pour un montant d'engagements d'environ cinq cent soixante-trois millions de dollars américains.

La ministre du Plan et du développement économique et gouverneure de la Banque pour la Guinée, Kanny Diallo, a exprimé sa « profonde gratitude à l'égard de la Banque africaine de développement pour son appui constant aux efforts de redressement économique et social de la Guinée ».