Congo-Kinshasa: Distinction - Etienne Tshisekedi admis dans l'ordre national des « Héros nationaux » Kabila-Lumumba

L'ordonnance y afférent a été signé, le 31 mai à Kinshasa, par le chef de l'Etat, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo.

C'est fait. L'opposant historique Etienne Tshisekedi wa Mulumba, figure emblématique de la politique congolaise, décédé à Bruxelles en février 2017, a été admis à titre posthume dans l'ordre national « Héros nationaux » Kabila-Lumumba au grade de Grand Cordon. C'est ce qui ressort de l'ordonnance n°019/064 signée le 31 mai par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il s'agit du grade le plus élevé dans cet ordre jusqu'à ce jour. À en croire l'ordonnance, « l'illustre disparu est récompensé pour ses mérites remarqués à travers sa longue et pénible lutte politique pour l'instauration de la démocratie et le progrès social, l'établissement d'un véritable Etat de droit et la protection des droits de l'homme ».

Cette élévation vient donc « récompenser à titre posthume les martyrs et les services rendus à la nation congolaise par l'intéressé dont la lutte héroïque a permis au pays de connaître sa première alternance pacifique et démocratique du pouvoir politique depuis son indépendance ». Ainsi, l'opposant historique, le Dr Etienne Tshisekedi, rejoint au panthéon de l'histoire récente du Congo Emery Patrice Lumumba, le tout premier chef du gouvernement du Congo indépendant, et Laurent-Désiré Kabila, l'ancien président de la République.