Congo-Brazzaville: Littérature - " Camarade papa" d'Armand Gauz

Paru en 2018 aux éditions Le Nouvel Attila, le roman, lauréat du Grand prix littéraire d'Afrique noire 2019, parle de deux histoires qui se mêlent, se côtoient, même si plus d'un siècle les sépare.

Armand Gauz évoque deux regards dans son ouvrage: celui d'un colon blanc et d'un petit garçon afro européen, à la conquête du monde, mission qui décidera de leur vie.

L'histoire démarre à Bassam, première capitale coloniale de la Côte d'Ivoire. Dabilly est un paysan ouvrier ruiné qui vient d'un petit village du centre de la France, et cherche moins à s'enrichir qu'à trouver un destin personnel. Il fuit la France pour tenter l'aventure coloniale en Afrique. Il vivra un véritable parcours initiatique et trouvera en Afrique bien plus que ce qu'il pensait être venu y chercher dans une « Côte d'Ivoire » désertée par l'armée française, quelques dirigeants de maisons de commerce qui négocient avec les tribus locales, explorent progressivement l'intérieur de terres presque inexplorées, avec leurs légendes, leurs rituels et leurs mystères.

Un siècle plus tard, à Amsterdam, un enfant d'immigré africain dont l'âge varie entre 8 et 10 ans, élevé dans l'idéologie communiste, est envoyé par ses parents en Afrique pour retrouver sa grand-mère et ses racines, avec pour « mission » d'observer le monde postcolonial, tout en restant fidèle à son éducation révolutionnaire. A son arrivée, il croise les traces et les archives de ses ancêtres, un univers totalement inconnu où il va devoir faire preuve de toutes ses facultés d'adaptation afin de s'intégrer, loin des rues européennes qu'il a toujours connues. Pris en charge par un oncle et une tante, il y rencontre d'autres élèves, sa grand-mère et y découvre la tombe de son arrière-grand-père.

Armand Gauz , de son vrai nom Armand Patrick Gbaka-Brédé, est romancier, scénariste, photographe et rédacteur en chef d'un journal économique satirique ivoirien. Il est l'auteur du roman "Debout-Payé", son premier ouvrage publié à Paris en 2014, aux éditions Le Nouvel Attila, premier lauréat du Prix des libraires Gibert Joseph, meilleur premier roman français de l'année 2014 au classement annuel des Meilleurs livres de l'année du magazine Lire , Prix Littéraire des lycéens, apprentis et stagiaires de la formation professionnelle d'Ile de France 2016 pour les Yvelines .

Ce roman a été salué pour la qualité de son style d'écriture, de ses satires sociales et de son humour. Depuis le succès de ce premier roman, Armand Gauz part de plus en plus souvent se recueillir à Bassam, première capitale coloniale de la Côte d'Ivoire, où il démarre la présente histoire.

Cet ouvrage a déjà reçu plusieurs prix, notamment Prix Ivoire pour la littérature africaine d'expression francophone 2018 remis par l'association Akwaba culture, Prix Virilio 2018, Grand prix littéraire d'Afrique noire 2019, sans compter son classement dans la sélection du 6e prix littéraire du Monde.

Un autre roman est en cours qui s'intitulera " Classe de putes". C'est l'histoire de deux jeunes étudiants qui donnent des cours d'alphabétisation à des prostituées.