Cote d'Ivoire: Abengourou - Les pisciculteurs formés à l'amélioration de leur production

Un atelier de formation a réuni, du 29 au 30 mai, à Abengourou, les pisciculteurs des régions de la Mé, de l'Indénié-Djuablin et du Gontougo. Objectif : renforcer les capacités de ces aquaculteurs en vue d'un meilleur rendement.

Cet atelier entre dans le cadre de la mise en œuvre d'une initiative de la Banque africaine de développement (Bad) dénommée "Nourrir l'Afrique". Elle a pour but de transformer l'agriculture africaine en un secteur compétitif à l'échelle mondiale. Elle ambitionne aussi de rendre cette agriculture plus commerciale et créatrice de richesses et d'emplois.

Pour atteindre cet objectif, un projet dénommé «Projet de développement des technologies pour la transformation de l'agriculture africaine » a été mis sur pied dans dix pays. Kouassi Cyrille, chef du Programme pêche et aquaculture en Côte d'Ivoire, a expliqué que dans le secteur de l'aquaculture, il s'agit, dans les trois prochaines années, d'atteindre 1,15 millions d'acteurs de la chaîne de valeur dans les pays concernés. Et ce, en accroissant la productivité et les revenus des pisciculteurs et en augmentant la consommation locale de protéines de poissons.

De quoi réjouir Sawadogo Maurice, le président de la Fédération des acteurs privés piscicole de l'Est (Fappe) qui a affiché son espoir de voir tripler, à travers ce projet, la production de poissons dans la zone évaluée à 162 tonnes/an.

Kabran Emile, directeur régional des Ressources animales et halieutiques de l'Indénié-Djuablin, s'est longuement félicité de ce projet. Selon lui, des efforts restent à déployer pour couvrir les besoins du pays en protéines, vu que 80% de la consommation locale est importée.

Lors des travaux, la quarantaine d'acteurs piscicoles participant à cet atelier, ont notamment relevé des difficultés liées à leur approvisionnement en alimentation pour les alevins.