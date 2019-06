Cote d'Ivoire: 10e congrès de la FESCI - Mabri Toikeusse plaide pour un congrès sans violence

Le 10e congrès de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire (Fesci) s'est ouvert le vendredi 31 mai 2018, au Forum de l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Cocody.

Certains ex-secrétaires généraux (Ahipeau Martial ; "le Maréchal" Djué Eugène ; Mian Augustin "Manucongo") et plusieurs anciens ont pris part à ce congrès.

Dr Albert Mabri Toikeusse, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, parrain de cet événement, a plaidé pour un congrès sans violence.

« Houphouët-Boigny et ses compagnons ont eu leur combat hier, d'autres les ont suivis. Aujourd'hui le Président Ouattara est en train de mener son combat également. Chacun de vous ici doit comprendre qu'il a son combat à mener pour faire de la Côte d'Ivoire ce qu'il veut qu'elle soit. C'est pourquoi j'ai accepté de parrainer ce congrès et il ne doit pas se terminer dans une situation déplorable », a-t-il plaidé.

Justifiant sa position, Dr Mabri Toikeusse a indiqué qu'à chaque génération son combat. « Le combat d'Ahipeau Martial n'était pas le combat de Mian Augustin et celui de Mian ne pouvait pas être le combat d'Assi Fulgence Assi (Afa), comme le combat de Afa ne sera pas non plus le combat de celui qui va lui succéder », a-t-il dit.

Aussi a-t-il prodigué des conseils à ces filleuls. « Vous devez faire en sorte à rassurer que toutes les organisations syndicales se reconnaissent en vous. Vous devez donc faire preuve de tolérance. Que le seul gagnant de ce 10e congrès soit le milieu estudiantin, la Fesci, l'ensemble des étudiants présents », a-t-il souligné.

Mieux, dira-t-il, « nous savons que chacun de vous veut quelque chose. On veut assumer des tâches, sa jeunesse. Je voudrais féliciter tous ceux qui ont affiché des ambitions de diriger le mouvement. Mais tout le monde ne peut pas devenir secrétaire général de la Fesci. Que celui qui gagne continue de travailler avec tous les autres pour construire l'école et votre avenir, et préparer l'avenir de la Côte d'Ivoire parce que vous êtes cet avenir-là. L'émergence de la Côte d'Ivoire, c'est à partir de l'Enseignement supérieur. C'est vous qui allez doter le pays de cadres qui vont servir la nation, dans la paix, la cohésion et le travail », a-t-il soutenu.

Trois candidats sont en lice pour succéder à Assi Fulgence Assi dit Afa, le secrétaire général national sortant.