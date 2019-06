Cameroun: Congo/Cameroun - Le corps diplomatique salue la mémoire de Charles Alain Kamga Mongoue

Les ambassadeurs accrédités au Congo ont rendu, le 31 mai, un hommage officiel au premier conseiller de l'ambassade du Cameroun, décédé le 27 avril, à Brazzaville.

Avant les funérailles qui seront organisées la semaine prochaine à Yaoundé, la délégation des diplomates accrédités au Congo, conduite par la doyenne, Charlotte Fayanga, a déposé une gerbe de fleurs devant la chapelle ardente installée pour la circonstance dans l'enceinte de l'ambassade du Cameroun. Plusieurs autres personnalités, responsables d'églises, parents, amis et connaissances sont venus nombreux partager leur douleur avec la famille du défunt et tout le personnel de l'ambassade du Cameroun.

Dans une atmosphère de vive émotion, l'ambassadeur du Cameroun au Congo, Komidor Njimoluh Hamidou, a souligné, dans son propos, les valeurs morales et intellectuelles de l'illustre disparu. Il a évoqué, en outre, d'autres qualités qui ont caractérisé Charles Alain Kamga Mongoue dans l'exercice de ses fonctions.

« J'ai du Dr Kamga le souvenir d'un diplomate très consciencieux, soucieux de bien faire, plein d'initiatives, l'esprit vif et créatif. Il a laissé à l'ambassade du Cameroun à Brazzaville un chantier de restauration de fichier d'identification et de promotion des activités des hommes et des femmes d'affaires camerounais au Congo, ainsi que des petits porteurs et des bayam salam », s'est souvenu l'ambassadeur.

L'illustre disparu, a-t-il poursuivi, avait également engagé, sous la supervision de l'ambassade, un circuit de contact en vue de faciliter les rapports entre l'administration de commerce congolaise et les commerçants camerounais. Il avait déjà en projet la proposition des solutions pour réduire les difficultés que rencontrent les opérateurs économiques dans le corridor Yaoundé-Brazzaville via Ouesso.

Pour l'ambassadeur, « un bon diplomate n'est pas seulement un agent de poste en charge de faire circuler les dépêches entre les capitales des pays d'envoi et des pays de résidence. Il est plutôt à la défense et l'illustration de son pays, et pour ce faire, il est doté, comme ce fut le cas de M. Kamga, d'un outillage intellectuel solide, d'une propension à proposer des solutions idoines, à imaginer des stratégies de renforcement des liens d'amitié entre les peuples, à créer, à susciter des rencontres utiles... »

« M. Kamga était à cet égard, sur la bonne voie, celle d'un diplomate de carrière de haut vol, un bel exemple à suivre par tous ceux qui embrassent cette belle carrière », a indiqué le diplomate camerounais.

Né le 10 juillet 1973, à Yaoundé, Charles Alain Kamga Mongoue, celui que l'ambassadeur appelle affectueusement par « son jeune collègue dans la fratrie diplomatique », était, d'après lui, « un produit de qualité de l'Institut des relations internationales du Cameroun ». Issu de la promotion 2002, dont il était major, il intègre en 2005 le corps diplomatique en qualité de secrétaire des affaires étrangères, et est mis aussitôt à la disposition du ministère des relations extérieures.

Tour à tour rédacteur, analyste des dossiers, puis chargé d'études au sein de la direction des affaires d'Asie et des relations avec le monde islamique, Dr Kamga Mongoue aura donné de son intelligence et de sa perspicacité pour la bonne marche de la direction politique dans laquelle il aura passé douze ans de carrière. C'est alors qu'il connaîtra une brillante promotion passant de secrétaire des affaires étrangères à conseiller des affaires étrangères, le 2 août 2017.

Les textes présidentiels du 7 novembre 2017 viendront le consacrer dans les fonctions de premier conseiller près l'ambassade du Cameroun en République du Congo.

« Kamga Mongoue qui était accueilli comme collaborateur, collègue et responsable des affaires politiques et économiques à l'ambassade était déjà un homme de santé fragile. Il gérait cette situation avec beaucoup de pudeur. Simple, aimable et très vite sociable, le conseiller Charles Alain Kamga Mongoue était aussi volontiers respectueux de sa hiérarchie et apportait du soin au travail qu'il accomplissait avec zèle et dévouement », a souligné l'ambassadeur.