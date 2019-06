Madagascar: Musique - D-Lain sort son quatrième single, « Ato am-ponay foana »

Le souvenir c'est la présence invisible, disait Victor Hugo. Pour rendre hommage à ces êtres chers partis trop tôt, D-Lain change de registre le temps d'un titre. Baptisé « Ato am-ponay foana », D-Lain la dédie à ceux qui ont disparu sans crier gare.

« Ces derniers temps, la mort est une faucheuse sans cœur et ne laisse aucune chance à ses cibles. Comme le dit Federico Garcia Lorca, rien n'est plus vivant qu'un souvenir. C'est à travers ces souvenirs qu'ils survivent dans nos pensées », relate le chanteur. Dans « Ato am-ponay foana », D-Lain évoque l'espoir malgré la douleur, la souffrance et le vide laissés par la mort. Une chanson loin du style olé olé de sa musique aux milles couleurs, parées d'amour et d'eau fraîche. Disponible sur les réseaux sociaux et les plateformes de partage, ceux qui ont perdu un être cher pourront mettre des mots et des mélodies sur ces pertes.

Auteur-compositeur, D-Lain écrit lui-même la plupart des ses morceaux. En pleine préparation de son premier album, il promet déjà une couleur éclectique. Ce premier opus contiendra les morceaux qui ont marqué les esprits. Entre autres, les singles, dont « Lanitra fahafito », « Arosoy amin'izay » et « Tantaranao, tantarako », feront partie de la liste. Dans la même foulée, le chanteur pense également à donner un spectacle à Madagascar, qu'il communiquera en temps et en heure, mais en attendant, découvrons « Ato am-ponay foana ».