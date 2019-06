Madagascar: Athlétisme / Sommets nationaux - COSFA et TAF sacrés en relais

Les courses relais sont devenues les affaires du TAF et Cosfa Analamanga. Les titres ont été remportés par COSFA chez les hommes et TAF du côté des dames dans les courses du 4×100 m et 4×400 m.

Confirmation et révélation. Les trois jours de championnats de Madagascar toutes catégories sur la piste du Stade d'Alarobia ont permis au staff technique de la Fédération malgache d'athlétisme de peaufiner la liste pour le stage d'un mois en Chine et surtout des Jeux des Iles de l'Océan Indien en juillet à l'Ile Maurice. Benandro Sylvain a été élu meilleur athlète homme crédité de 1062 points. Il a remporté le titre au 400 m avec un chrono de 47"3 devant Lorin Damien (48") et Vavara Cléot (48"3) et au 200 m avec un temps de 20"9.

Chez les dames, Anjarasoa Claudine a été choisie comme meilleure athlète avec 1074 points. Elle a créé la surprise sur l'épreuve reine du 100 m en surclassant Elodie Embony de la CnaPS Sports et Haingo Brigitte. Elle a ajouté un second titre à son palmarès hier en remportant le 200 m devant Elodie Embony en 23"7 contre 23" 8 pour la médaillée d'or des derniers JIOI. Dans la course relais du 4 x 100 m et 4 x 400 m, les titres ont été remportés par COSFA chez les hommes et TAF du côté des dames. Rideau alors sur ces sommets nationaux qui a vu le razzia des athlètes d'Analamanga en remportant 24 médailles d'or, 22 d'argent et 11 de bronze.

Légende :

Meilleur entraîneur : Hanitra Rakotondrainibe

Meilleur club : Cosfa 19 (11-7-1)

Meilleur ligue : Analamanga

Classement des ligues et sections

-1ère : Analamanga 57 (24-22-11)

-2e : Atsimo-Andrefana 21 (7-8-7)

-3e : Diana 9(3-1-5)

-4e: Ihorombe 5(3-0-2)

-5e : Atsinanana 11 (2-3-6)

-6e : Haute Matsiatra 5( 2-2-1)

-7e : Vakinankaratra 7(1-3-3)

-8e : Bongolava 5(1-1-3)

-9e : Boeny 1(1-O-O)

-10e: Farafangana (section) 2 (1-O-1)

-11ex aequo : Fort Dauphin (section) 2 (O-1-1)

Alaotra Mangoro (Ligue) 2 (O-1-1)

-13e : Itasy 1 (0-1-0)

-14e : Manakara (Section) 1 (0-0-1)