Madagascar: Place à l'atmosphère moins oppressante de juin

Le mois de mai s'est achevé sans incidents particuliers ou du moins sans événements graves.

On s'est habitué à un quotidien où les embouteillages n'étonnent plus et qui est à peine perturbé par les annonces macabres ici ou là. On ne se préoccupe presque plus des élections législatives qui devraient pourtant marquer la vie de la nation. On entre maintenant dans un mois de juin plus festif que ces 30 jours venant de s'écouler. L'ambiance devrait être moins oppressante avec la célébration de la fête nationale du 26 juin.

On est sorti d'un mois de mai que certains affirmaient être préoccupant. Le passé nous rappelle que le mois de mai a été le siège d'événements importants dans le monde. Le mai que l'on dit chaud à tous les points de vue a été relativement calme. Les Malgaches l'ont vécu dans une relative quiétude. Le régime n'a pas connu de poussées de fièvre et a poursuivi ses objectifs sans dévier de la ligne qu'il s'est fixée. L'étape cruciale des élections législatives a été franchie sans incident majeur. Ceux qui ont pu voter l'ont fait sans enthousiasme, mais la résignation de tous les autres qui se sont abstenus donne à réfléchir.

C'est, disent les cyniques, le jeu de la démocratie. Seuls les suffrages exprimés comptent et les voix de la majorité conditionnent la marche en avant du régime. Aucun résultat officiel n'est annoncé, mais les supputations vont bon train. La population dans l'ensemble ne s'en soucie guère. Elle préfère vaquer à ses occupations. Les Tananariviens se sont habitués au rythme de plus en plus effréné qui est le leur. Les embouteillages et l'air pollué sont devenus leur lot quotidien. Le mois de juin est celui de la célébration de la fête de l'indépendance. Les vendeurs de drapeaux ont fait timidement leur apparition. C'est un signe qui ne trompe pas. Une atmosphère plus festive va bientôt régner.