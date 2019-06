Madagascar: Vie nocturne - Le Point d'Exclamation dans tous ses états

Le Point d'Exclamation Lounge Bar à Analakely propose une soirée de folie, avec trois écrans géants, pour la finale de la ligue des Champions à Madrid ce soir à partir de 22 h.

Mais les noctambules peuvent déjà rejoindre le lieu, histoire de se chauffer un peu. Comme jouer au billard, faire des parties de karaoke et goûter à l'une des meilleures cartes de la capitale. Pour les plus fêtards, le Point d'Exclamation est le spot par excellence pour passer les meilleures soirées sous le signe du sport et de la bonne humeur. Sûrement, la soirée continuera jusqu'au petit matin puisque ce lieu festif en plein centre de la capitale est l'un des plus animés.

Côté animation, une boisson va gâter les « footeux ». Pour deux achetées, le client aura une pour cadeau, plus des goodies assez originaux. Pour autant que la cartesoit à la hauteur des attentes des plus gourmets. Avec son bar à tapas qui propose des pavés de fromage fondu, doré et fourré au poivre vert. Sans oublier un voyage culinaire à travers les continents, avec sa galette bretonne aux crevettes et baies roses. Ou le Shawarma de zébu émincé. Inutile de chercher pour trouver de la chaleur et de l'ambiance pour cette soirée magique, le Point d'Exclamation Lounge Bar de l'Hôtel de l'Avenue est le lieu idéal.