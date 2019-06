Madagascar: Telma Coupe de Madagascar - La CNaPS Sport joue son va - tout !

La finale de la Telma Coupe de Madagascar s'annonce somptueuse. Logique car elle sera placée sous le signe de chaudes retrouvailles entre deux habitués à ce stade de la compétition. Et à l'heure de faire parler les pronostics, malin sera celui qui est en mesure de prédire l'issue de cette belle bagarre.

N'ayant plus rien à perdre et tout à gagner pour sauver une saison en demi-teinte, la CNaPS Sport ne viendra pas dimanche à Mahamasina, en victime expiatoire. Car finalement, elle n'a plus que cette coupe pour espérer participer à l'aventure africaine.

Fosa moins à l'aise à l'extérieur. Une participation qu'elle gagnerait d'office si Fosa Juniors remporte la THB Ligue des champions. Mais pour l'instant, on n'en est pas encore là. Et que de son côté, Fosa peut aussi tout perdre.

Une situation qui amène les protégés de Bob Kootwij à assurer pour s'offrir cette finale de la Telma Coupe. Ils ont d'ailleurs le potentiel pour gagner. Seul bémol, Baggio et ses amis sont moins à l'aise hors de leurs bases. Autant le dire, ils ont souffert devant des équipes comme JET Mada et même le FC Ilakaka qui a sans nul doute vécu sa plus belle saison en battant jeudi le 3FB Toliara sur le score de 1 à 0.

La CNaPS défend bien. Une raison suffisante pour croire à une finale équilibrée mais on l'a dit, les caissiers seront plus motivés que jamais contrairement aux Majungais qui ont encore la ligue des champions avec un léger avantage aux points de 14 contre 13 pour l'AS Adema. Un nul suffirait donc au Fosa pour être champion et pour ne pas faire mentir celui qui a déjà inscrit à la CAF comme quoi Fosa Juniors est le champion de Madagascar 2O19.

Avec une ligne offensive plus percutante avec Jean Yves, Fosa reste redoutable même avec une défense bien trop fébrile à la suite de nombreuses permutations imposées par le staff technique.

En face par contre, la CNaPS Sports a de gros moyens en défense avec le capitaine Ando, tout au moins si ce dernier n'est pas sous le coup d'une suspension, mais aussi la nouvelle recrue Ricky , sans oublier Toby sur le flanc droit.

Deux équipes donc avec deux points forts bien distincts. Et cela promet. Vivement dimanche.