Congo-Brazzaville: Education - Un centre d'excellence en micro-sciences envisagé à Brazzaville

Le projet est considéré comme la finalité stratégique de l'atelier sur les micro-sciences, l'intelligence artificielle et robotique auquel les enseignants, inspecteurs et chercheurs ont pris part à Brazzaville pour susciter chez les apprenants, particulièrement les filles, des vocations dans les séries scientifiques.

Le ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation a organisé, en partenariat avec l'Unesco, un atelier sur les micro-sciences, l'intelligence artificielle et la robotique. La formation a concerné les enseignants des sciences de la vie et de la terre, des sciences physiques également. Du 28 au 30 mai, ils ont appris le fonctionnement des logiciels permettant de fabriquer des robots et de les programmer. L'installation de l'application Mitapp Inventor a aussi été à l'étude. Il s'agit d'un logiciel de formation à la programmation mobile sur les téléphones Androïd. Des manipulations en chimie, physique et biologie ont ponctué cette formation en ce qui concerne les micro-sciences. Les enseignants donneront par la suite aux élèves des écoles primaires et secondaires ainsi qu'aux étudiants la possibilité d'effectuer des travaux pratiques en relation avec leurs disciplines de prédilection dont la physique, la chimie et la biologie.

« L'un des objectifs assignés est d'intégrer les expériences scientifiques dans la formation des enseignants et d'accroître l'intérêt des jeunes pour la science », a fait savoir le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation, Anatole Collinet Makosso, ouvrant les travaux de l'atelier.

A leur tour, les participants ont formulé des recommandations vis-à-vis du ministère. Il s'agit notamment de la création d'une plate-forme de coordination d'un centre pilote du projet en vue de créer un centre d'excellence de micro-sciences dans le pays. La mise en place d'une commission de rédaction des protocoles des travaux pratiques, conformément aux programmes scolaires congolais, l'acquisition de l'outil informatique et la disponibilité de la connexion internet dans tous les établissements scolaires, du moins dans les grandes villes du pays afin de consolider et perpétuer les connaissances acquises en intelligence artificielle et robotique font également partie des recommandations. Ce qui permettra assurément de susciter la créativité et l'innovation.

Clôturant l'atelier, le directeur de cabinet du ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation, Adolphe Mbou-Maba, a remis des diplômes aux participants. « Le ministère est doublement satisfait des résultats de cet atelier et espère que ces apprentissages vont bientôt parvenir aux apprenants finaux qui sont les élèves », a-t-il déclaré, en soulignant que la finalité stratégique du projet est la création, à Brazzaville, d'un centre d'excellence en micro-sciences.