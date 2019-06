Angola: Le président de la 7ème commission veut un dialogue au sein de l'UNAC-SA

Luanda — Le président de la septième commission de l'Assemblée nationale, Nuno Carnaval, a appelé vendredi à Luanda à un dialogue et à une approche plus étroite du règlement du conflit qui perdure neuf mois après le procès judiciaire engagé par la liste B aux élections dans l'Union nationale des artistes et compositeurs - Société des auteurs (UNAC-SA).

La liste B a déposé un recours auprès du tribunal provincial de Luanda prétextant des irrégularités dans le processus électoral.

Dans le document envoyé au tribunal, la liste B indique qu'il y a des preuves irréfutables que le processus ne s'est pas déroulé avec la transparence et l'impartialité requises, situation évidente avec la "confuse" divulgation et rectification des cahiers électoraux des provinces de Cabinda, Malanje, Benguela et Huambo, et avec le refus de l'enquête conjointe sur les processus physiques des artistes inscrits au registre électoral de Luanda.

Nuno Carnaval s'adressait à la presse à l'issue d'une visite au siège de l'Union nationale des artistes plasticiens (UNAP) et de l'UNAC-SA, visant à constater la situation organisationnelle et fonctionnelle de ces organisations d'utilité publique.

Il considère qu'il est préjudiciable qu'une institution de la taille de l'UNAC-SA et de ses cofondateurs soit en situation de conflit, 40 ans après sa création.

"Nous allons travailler pour que ce processus soit surmonté et insister sur le dialogue comme le meilleur moyen de résoudre cette impasse", a-t-il indiqué.

Pour le porte-parole du comité exécutif de l'UNAC-SA, Eliseu Major, en plus de représenter un caractère historique, la visite des députés aidera à revitaliser la façon de penser et à voir la culture.

L'UNAC-SA a encore des difficultés en termes de ressources humaines et de financement car un service public dépend toujours du budget du ministère de la Culture.

L'UNAC-SA, créée en 1981, contrôle 4.963 membres, dont 2.364 000 sont contrôlés dans la base de données et assortis de conditions d'éligibilité.

La septième commission de l'Assemblée nationale s'occupe des questions relatives au sport, à la culture, aux médias et aux affaires religieuses.