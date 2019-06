Congo-Brazzaville: Le vrai visage des pseudo-associations politiques

Tout en évitant de tomber dans l'intellectualisme, c'est-à-dire dans ce genre de débats sans fin, nous appelons « pseudo-associations politiques » celles qui naissent pêle-mêle, à la veille des élections politiques pour chercher à se faire une place au soleil, émettant parfois des idées qui troublent et fâchent l'opinion nationale ou internationale. C'est là leur vrai visage, leur vraie nature. Ces associations, le plus souvent, se limitent à des petites retrouvailles qu'elles appellent « sorties officielles ».

Il faut noter qu'une vraie association politique doit d'abord et avant tout être enregistrée pour l'obtention d'un récépissé, ensuite avoir un siège physique, un effectif soutenable de militants et sympathisants et enfin mener régulièrement des activités sur toute l'étendue du territoire. Des activités qui participent à la vie de l'association, au renforcement de la paix, de la conscience nationale et de la conscientisation des citoyens.

Or les dirigeants de ces pseudo-associations politiques sont des gens aux ambitions démesurées qui ont été non pas à l'école d'un politique mais des « traîtres politiciens ». On les voit, le plus souvent, avec des gros sacs contenant cachets, documents, pièces et effigies de tel ou tel homme politique. L'on ne sait pas exactement s'ils sont avec X ou Y. Et au moindre reproche, ils se détachent de leurs « mentors » en appelant les autres membres à venir les rejoindre. Ils se mettent à imaginer un certain nombre de fausses idées qui contredisent des idéaux politiques poursuivis par leurs anciens pistons politiques.

Et après, ils vont à la recherche d'autres grandes formations politiques qui ont un fort ancrage national pour se constituer en petites associations politiques satellites. Ils sont sans principes ni idéaux, se disent être à gauche, à droite ou au centre. Ils sont donc partout, car leur devise cardinale est « l'intérêt guide l'homme », parlent mal de tel ou tel homme politique, l'essentiel est d'arracher sur le champ ce dont ils ont besoin.

Cependant, quand arrive l'heure des élections, ils s'arment de courage et n'hésitent pas à parler aux oreilles de tous les aînés politiques en leur disant qu'ils sont capables, avec leurs associations, de mobiliser des jeunes, femmes et vieux de telle ou telle contrée pour des bonnes statistiques électorales. Ces promesses, ils les font à tous les politiques et aux responsables des partis politiques qui leur prêtent oreilles et attention. Ce sont des flatteurs qui vivent aux dépens de ceux qui les écoutent. Ils leur présentent des longues listes fictives des membres de leurs pseudo-associations. Bref, ce sont des gens malins qui se forgent du prestige et du crédit auprès des aînés politiques. À la fin, ils finissent par être introuvables quand ils ont satisfait leurs besoins. Ainsi, les pseudo-associations sont à écarter de l'échiquier politique, puisque leurs animateurs sont prêts à créer du trouble et enflammer la société.