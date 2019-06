Cote d'Ivoire: Saison des pluies - Le préfet d'Abidjan appelle les populations au respect des mesures préventives

Le Préfet du département d'Abidjan, Vincent Toh Bi Irié, a appelé, vendredi, des populations d'Abidjan, au respect des mesures préventives, en cette saison des pluies pour éviter des drames.

«Lorsque la pluie tombe et que les ouvrages d'assainissements et les canaux de ruissellements sont bouchés, on ne peut qu'observer une montée des eaux. Quand on jette toutes sortes d'objets dans les caniveaux, on ne peut que les boucher et empêcher l'écoulement des eaux. Donc, il est important que la population prenne ses responsabilités et écoute les messages du Gouvernement », a indiqué M. Toh Bi.

Il s'exprimait lors d'une visite de terrain à Béago et Gbinta, deux sous-quartiers de la commune de Yopougon à Abidjan. Lire la suite