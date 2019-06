Congo-Kinshasa: Les petits-fils d'Etienne Tshisekedi offrent leur pardon à ceux qui l'ont offensé

Les petits-enfants d'Etienne Tshisekedi ont offert leur pardon à ceux qui l'ont offensé. Ils l'ont dit samedi 1er juin lors des funérailles de l'ancien président de l'UDPS.

Pour l'ainée de ses petits-enfants, Etienne Tshisekedi a été un merveilleux grand-père qui leur laisse l'héritage du combat

« Nous n'étions pas préparés à te dire aurevoir. Mais sache que tu nous as tous marqués et nous laisse un merveilleux héritage : celui du combat. Nous savons le merveilleux père et beau-père que tu as été pour nos papas et mamans. Et au fil du temps, nous nous rendons compte aussi du grand homme que tu as été pour notre pays. Nous, ta première base, nous offrons le pardon à tous ceux qui t'on offensé », a indiqué la petite-fille d'Etienne Tshisekedi qui a pris la parole au Stade des Martyrs.