Ile Maurice: Acte indécent - La cour accorde le bénéfice du doute à un Bangladais

«The version of the accused remained unshaken which is equally plausible. He is granted the benefit of doubt.» Ce Bangladais peut pousser un ouf de soulagement. La magistrate Adeela Hamuth a rayé, jeudi 29 mai, l'accusation qui pesait sur lui. Islam Nurul était accusé d'avoir commis un acte indécent sur une bonne qui en était à son premier jour, dans un hôtel de la côte Est, le 17 mars 2014.

Le Bangladais avait posé ses bagages à Maurice le 27 juillet 2017 pour travailler pour une compagnie d'ingénierie. Ce jour-là, il effectuait des travaux à l'hôtel pendant que la bonne nettoyait une chambre adjacente. Selon la victime, il lui aurait dit «come» avant de lui déclarer sa flamme, l'aurait prise par la main et fait un câlin. Toujours selon ses dires, l'accusé ne voulait pas la lâcher lorsqu'elle a essayé de s'enfuir, mais avait fini par s'excuser auprès d'elle.

Cependant, en cour, elle a relaté une différente version. «Je me trouvais sur la terrasse et il m'a dit 'vini'», a-t-elle dit. D'ajouter qu'Islam Nurul aurait même tenté de l'étrangler. L'accusé a réfuté les allégations, tout en soutenant que la femme s'est vengée de lui parce qu'il a commenté sa façon de nettoyer.

La magistrate note les incohérences dans la version de la victime. «There is inconsistency regarding the language in which accused had asked her to enter the room and whether she entered the room voluntarily... » Elle a également pris note des détails fournis par la femme sur la façon dont l'acte aurait été commis. «Elle avait allégué avoir été approchée par les amis de l'accusé lui demandant de retirer la plainte. Mais pourquoi n'a-t-elle pas cherché l'aide de la police ?»

D'ailleurs, la façon dont l'acte aurait été commis est plutôt synonyme d'agression que de nature sexuelle. Pour toutes ces raisons, l'affaire est classée.